Une Beauceronne rassemble les lecteurs de romans policiers, noirs et d'horreur

Isabelle Rancourt, une Géorgienne passionnée de littérature sinistre, est administratrice du groupe Facebook Les lecteurs de romans Noir/Horreur/Policier. Et c'est probablement l'un des meilleurs groupes Facebook au Québec.

Sylvain Johnson, auteur de littérature d'horreur, a même écrit que ce regroupement groupe a « changé le visage du monde littéraire québécois ».

Mais quel est donc ce groupe si intrigant? Tout d'abord, voici la petite histoire.

Un appétit insatisfait

En 2019, Isabelle Rancourt était à court de suggestions de livres de ces genres favoris, vous le devinerez: noir, policier et horreur. Alors que même les libraires ne savaient plus comment l'aider, elle a croisé, par hasard dans une librairie de Québec, un professeur de littérature aussi passionné qu'elle dans ce créneau.

« Il m'a donné une liste de livres. Je les ai tous achetés! », raconte Isabelle.

Cette rencontre lui a donné l'idée de rassembler virtuellement les lecteurs et lectrices aussi passionnés qu'elle de la littérature noire et d’horreur. Le 14 mai 2019, le groupe Facebook Les lecteurs de romans Noir/Horreur/Policier est né.

« Je me disais, si,on est quinze à se donner des idées, ça pourrait être le fun! ».

Moins de deux ans plus tard, la communauté rassemble 14 300 lecteurs et est gérée par six administrateurs bénévoles dévoués.

Les auteurs arrivent

Basé en premier lieu sur les suggestions de livres des lecteurs, le groupe a rallié de plus en plus d'amateurs, jusqu'à en attirer l'attention des auteurs de romans noirs et des maisons d'édition. En collaborant avec les administrateurs, les auteurs sont devenus très actifs et ont offert une tonne d'exclusivité aux membres du groupe.

Des noms comme Patrick Sénécal, Dominic Bellavance, Yvan Godbout ou Johanne Dallaire, pour n'en nommer que quelques-uns, sont tous des gens que vous pouvez croiser sur le groupe Facebook.

C'est maintenant 360 auteurs identifiés qui sont présents parmi Les lecteurs de romans Noir/Horreur/Policier. Sans parler du nombre de ceux qui préfèrent garder l'anonymat...

Ainsi, le groupe offre deux ou trois « Facebook Live » par semaine animés les administrateurs mettant en vedette des auteurs québécois et français (parce que oui, le groupe s'exporte outre-mer). Des concours sont également organisés chaque semaine où les lecteurs peuvent gagner plusieurs romans, généralement autographiés par l'auteur.

« À titre d'exemple, la semaine dernière Patrick Sénécal a décidé de mettre 50 de ses livres autographiés à vendre uniquement pour les membres du groupe. En deux minutes, je n'exagère pas, il n'y avait plus aucun livre disponible », illustre Isabelle.

Les administrateurs qui doivent maintenant gérer un agenda rigoureux ont déjà des concours d'organisés jusqu'au mois de décembre!

Des salons du livre thématiques

Certains auteurs se sont également mobilisés afin de remercier la passion des membres du groupe afin d'organiser des « salons clandestins ».Ces salons organisés en respect des normes sanitaires en vigueur permettent à quelques auteurs de se regrouper et d'offrir des mini-salons dans certaines municipalités.

« Par exemple, des auteurs ont communiqué avec la Ville de Granby pour organiser “un salon clandestin”. Les policiers et des agents de sécurité étaient présents. Dans ces événements, les gens peuvent aller acheter leur livre, le faire signer et discuter avec les auteurs. C'est un peu comme un salon du livre », explique Isabelle.

Les lecteurs de romans Noir/Horreur/Policier est ainsi probablement l'un des groupes québécois les plus animés sur Facebook: les suggestions des lecteurs jaillissent de toute part, les auteurs sont au rendez-vous et des activités sont planifiées toutes les semaines.

Une passionnée devenue instigatrice

Isabelle lit au moins deux livres de son style favori par semaine. Elle qui manquait de suggestions au départ a maintenant une pile de 500 bouquins qui n'attendent qu'à être dévorés.

« J'avais de la misère à me trouver une suggestion de lecture, maintenant j'ai de la misère à choisir ce que je vais lire », s'étonne Isabelle.

Elle conclut en soulignant l'implication de tous: « Avec le nombre de membres, les autres administrateurs sont aussi importants que moi. Sans eux, je n'y arriverais pas. Ils sont devenus comme ma famille, on est très proche ».

Une envie de sensations fortes?

Voici quelques suggestions d'Isabelle pour ceux qui désirent découvrir le monde de la littérature d'horreurs, noirs et policiers:

Hell.com de Patrick Sénécal

Dans l'ombre de Clarisse de Madeleine Robitaille

La série Les yeux jaunes de Yvan Godbout

La bête intégrale de David Goudreault

La trilogie Le maître des énigmes de Éric Quesnel

La trilogie du mal de Maxime Chatam

Sutures de François-Bernard Tremblay

La série Cobayes des Éditions Mortagne

Les Contes interdits des Éditions ADA