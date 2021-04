Cynthia Veilleux lance le premier album de Feu toute!

La native de Saint-Georges Cynthia Veilleux a lancé vendredi son premier album intitulé Parade nuptiale (Dance with me). Il s’agit de son premier opus sous le nom d’artiste Feu Toute!

C’est également un premier album LP pour la Beauceronne. Celle-ci avait déjà enregistré des EP avec son duo folk Garoche ta sacoche ainsi qu’un album éponyme sous le nom La Veilleux.

Mais la sortie de Parade nuptiale (Dance with me) est d’autant plus importante pour Cynthia puisqu’il représente l'aboutissement d’un travail artistique qui se développe depuis 2017.

Cette dernière est d’ailleurs très fière de cet album qui propose un univers musical authentique à l’image de ce qu’elle désirait offrir.

« Je sens que je suis à la bonne place (musicalement). C’est une énergie qui me ressemble », exprime Cynthia Veilleux.

Entre les premiers coups de guitare de la chanson Dynamite qui amorce l’album jusqu’aux cuivres groovy de Sexé qui le conclut, le mélomane en visite dans l’univers de Feu Toute! peut s’attendre à un voyage éclaté, déchaîné et dynamique.

Des textures rock, funk et dance se côtoient allègrement sur un fond rythmé alors que des voix vous soulèvent au moment où vous vous en attendez le moins.

« J’ai eu du fun en faisant cet album-là, j’espère que les gens vont en devoir autant à l’écouter. Je souhaite que ma musique permette aux gens de se laisser aller »

Cette dernière assure que, lorsque les circonstances le permettront, les gens qui viendront assister à un spectacle de Feu Toute! pourront vivre une expérience d’autant plus intense.

Alors vivement le retour des spectacles!

L’album est disponible sur toutes les plateformes numériques populaires et peut être acheté sur iTunes et Bandcamp.

Ceux qui préfèrent se procurer leur musique de façon matérielle seront également satisfaits dans les prochaines semaines, nous confirme Cynthia. L'information sera acheminée via les réseaux sociaux de Feu Toute!