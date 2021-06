Ouverture des inscriptions de La Belle Tournée 2021 des Artistes et Artisans de Beauce

Le regroupement Artistes et Artisans de Beauce a annoncé vendredi l'ouverture des inscriptions pour la prochaine édition de La Belle Tournée qui aura lieu du 1 au 3 octobre prochain.

C’est le temps de s’inscrire, que ce soit comme artiste (date limite le 15 juillet) ou comme « arrêt incitatif » pour les commerçants (date limite le 2 août).

Les inscriptions peuvent se faire à partir du site web d’Artistes et Artisans de Beauce.

Avec le succès web qu’a connu la 10 e édition de La Belle Tournée 2020, l’événement revient en force avec non seulement une formule hybride, soit dans sa version traditionnelle en plus d’une tournée intégrale en direct sur le web, mais sera également bonifiée d’un événement de clôture où table ronde, conférences et performances prendront place dans une formule 5 à 7. Cet événement de clôture est présenté en collaboration avec la MRC Beauce-Sartigan.

La Belle Tournée est un circuit au sein duquel les artistes et artisans de la région accueillent les visiteurs dans leurs ateliers afin de vous faire découvrir leur univers créatif.

Tel que prévu initialement l’an dernier, il sera également possible pour les commerçants agroalimentaires de faire partie du circuit en tant qu’arrêt incitatif pour que les visiteurs puissent faire une pause entre deux ateliers en plus de découvrir une offre de produits locaux

Soutien financier aux artistes

Premièrement, dans un désir de soutenir le travail des artistes et de favoriser la voie de la professionnalisation au sein de ses membres, les participants n’auront pas à débourser de frais d’inscriptions, et des cachets seront remis selon le statut de l’artiste ou de l’artisan, soit amateur, en voie de professionnalisation ou professionnel.

Afin d’assurer la pertinence du contenu présenté et de respecter les budgets dédiés à l’événement, un processus de sélection sera mis en place via un appel de dossier, et chacune des propositions sera étudiée par un comité.

Afin de déposer sa candidature, la personne devra minimalement avoir le statut de membre ami d’Artistes et Artisans de Beauce. L’adhésion en tant que membre ami peut se faire facilement en remplissant le formulaire en suivant sur le site web d'Artistes et Artisans de Beauce.

Ce projet est réalisé grâce à nos nombreux partenaires dont une aide financière provenant du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

Artistes et Artisans de Beauce Artistes regroupe plus de cent membres artistes et artisans de disciplines variées dans la région.

En 2020, La Belle Tournée en formule hybride a sollicité plus de 20 000 personnes, ce qui constitue un record absolu pour l'événement.