Deux expositions estivales jusqu'au 12 septembre

Le Musée Marius-Barbeau présente, jusqu’au 12 septembre, deux magnifiques expositions intitulées D’Emportements, d’Alcôves d’André Du Bois et Territoire flottant de Lise Vézina.



D’Emportements, d’Alcôves nous entraîne, par sa poésie, dans le paysage de la Beauce, région que l’artiste affectionne particulièrement. Il a puisé son inspiration de la rivière, de son propre patrimoine et de ses expériences et il a élaboré une œuvre évocatrice de notre territoire et de notre histoire. Cette installation est en constante évolution et elle est, à l’occasion, ponctuée d’actions performatives réalisées par l’artiste.



Territoire flottant se veut un hommage à la Côte de Beaupré, lieu où l’artiste réside. Les visiteurs y découvrent progressivement des références au territoire, de la chute Montmorency jusqu'au Cap Tourmente. L'introspection inhérente aux travaux manuels, tel que la broderie et la gravure, l'amène à croire que notre présent trouve ses fondations dans le passé.



Le musée compte aussi ses expositions permanentes La Beauce: mythes et réalités et Céramique de Beauce.



Également au programme : Jardin Lumière de la Nuit, une oeuvre nocturne extérieure, monumentale et immersive, de l’artiste beauceronne Suzanne Giroux. À la tombée du jour jusqu’au 15 août, dans la cour du Musée Marius-Barbeau, venez vivre l’expérience de ce tableau vivant où l’on marche sur un étang de nénuphars et où l’on se noie dans la contemplation lumineuse.

Cette œuvre, dont les matériaux sont la lumière et la noirceur de la nuit, est créée pour faire vivre au visiteur une expérience immersive extérieure au corps et une expérience immersive intérieure à l’âme. En cette nuit noire de l’âme que symbolise la pandémie mondiale, cette oeuvre se veut un espace pour reprendre notre souffle.



Fondé il y a plus de quarante ans, le Musée Marius-Barbeau a pour mission de promouvoir, sauvegarder et diffuser l’identité culturelle et le patrimoine de la Beauce.