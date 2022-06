« Chaque nuit », la nouvelle chanson de Chloé Doyon

Un troisième extrait audio du premier album de Chloé Doyon a été mis en ligne vendredi et il s'intitule « Chaque nuit ».

Dans ce morceau, Chloé revient à la source en tant qu’artiste interprète pour laisser la composition de la chanson entre les mains des collaborateurs. En effet, les paroles ont été écrites par Idir Gamouri et l’instrumental aux sonorités pop électros avec des influences hip-hop réalisées par le duo DJ UNPIER (Kenan Belzner et Pier-Bernard Tremblay).

« C’est en discutant avec Idir qu’on a décidé de s’inspirer d’un fait que j’ai vécu avec une amie. Je crois que chacun peut s’associer à cette chanson à sa façon », a raconté l'artiste.

Les paroles racontent l’histoire d’une amie qui connaît une période difficile et qui veut s’échapper de sa propre réalité. Elle traîne dans les rues et ne donne plus de nouvelles. L’artiste qui n’aime pas la savoir dans cette situation de détresse l’invite à une soirée tranquille à la maison, question de se changer les idées. Chaque nuit vous donnera envie d’une soirée entre amis, tous assis devant un bon film d’action et un bol de popcorn.

« J’veux te voir, passe à la maison, j’ai du popcorn et des films d’action, quand tu me dis tout va bien, c’est bon, je décerne sans gêne tes mensonges », peut-on entendre dans ce titre.

Distribuée par Distrokid et produite par Bienvenue Records, la chanson est actuellement disponible sur toutes les plateformes numériques.

Son album sortira à la fin du mois d'août prochain.