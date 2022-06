Quoi faire dans la région cette fin de semaine?

Durant la fin de semaine du 17 au 19 juin, la Beauce offre plusieurs activités. Si vous n’avez pas encore de plan pour le week-end, voici quelques suggestions d’activités à ne pas manquer.

Vendredi 17 juin

Pique-nique familial et soirée cinéma à Beauceville

Sur place : animation musicale avec un groupe de jeunes talents Beaucevillois, vente de hot-dogs, bar, jeux gonflables, jeux géants, maquillage, dégustations de toutes sortes et film. Cette activité se terminera avec des feux d'artifice.

Où : Aréna EJM/René-Bernard de Beauceville

Quand : 16h30 à 23h

Inauguration du Pumptrack Desjardins à Saint-Éphrem

Des experts en pumptrack vous présenteront des démonstrations d’habilité sur le parcours. L’organisme « Jamais sans mon casque » sera sur place afin d’offrir des casques aux utilisateurs. Le tout se déroulera dans une ambiance musicale avec Luc & Marie-Jo. L’inauguration se terminera avec une soirée d’humour.

Où : Cour de l’aréna à Saint-Éphrem

Quand : 17h à 19h

Super Gala de boxe de Saint-Georges

Vous pourrez assister à plus de 12 combats amateurs de toutes catégories.

Où : Centre sportif Lacroix-Dutil, Saint-Georges

Quand : À partir de 19h

Le choc des générations

Prestations musicales, jeux gonflables, maquillage, cuisine de rue, danse et animation.

Où : Aréna de La Guadeloupe Armand Racine

Quand : 17 et 18 juin

Samedi 18 juin

Défi Beauceron

Venez encourager les coureurs. Les distances proposées sont le 2 km enfant, le 5 km course et/ou marche, le 10 km et le 21 km.

Où : Centre récréatif Desjardins, Saint-Prosper

Quand : de 6h30 à midi

Boisé des anges

Le deuil périnatal vous touche? Parents d' Anges, avec la précieuse collaboration de Ville Saint-Georges, vous invite à venir planter un arbre en mémoire de votre enfant parti trop tôt.

Où : Parc Rodrigue, Saint-Georges

Quand : de 9h30 à 12h30

La Grande course des petits canards

Un peu plus d’un millier de canards en plastique plongeront dans la rivière Chaudière Cette activité sert de financement au club de natation. Chaque billet vendu est jumelé à un canard et c’est l’ordre d’arrivée qui déterminera qui remporte les prix. Il y aura de l’animation sur place.

Où : Face au Centre sportif Lacroix-Dutil

Quand : 14h

Journée familiale à Saint-Gédéon

Tournoi amical de balle molle, jeux gonflables et maquillage avec Kabotine de 12h à 17h, les Robineux de 17h à 19h et tirs de poneys.

Où : Aréna Marcel Dutil, Saint-Gédéon-de-Beauce

Quand : À partir de midi

Dimanche 19 juin

Exposition de voitures anciennes au Château Sainte-Marie

Venez faire revivre de bons souvenirs à nos pères, grands-pères et arrière-grands-pères en cette journée spéciale. Bienvenue aux jeunes familles, des jeux pour les enfants seront à votre disposition sur place. Des hot-dogs seront aussi servis gratuitement.

Où : Château Sainte-Marie, 46 Av. du Bocage, Sainte-Marie

Quand : À partir de 9h