Plusieurs centaines de visiteurs dans les musées de la Beauce cet été

Les institutions muséales de la Beauce ont reçu plusieurs centaines de visiteurs, entre le 27 juin et le 19 août, dans le cadre du passeport culturel de Destination Beauce.

L’organisme indique que les gens ont pu découvrir des particularités régionales, admirer des œuvres d’art ou s’instruire.

« Pour la première édition du passeport culturel de Destination Beauce, nous sommes heureuses de constater que des centaines de touristes et locaux ont pris part au circuit proposé. Les gens ont pu découvrir ou revisiter les expositions d’Artistes et artisans de Beauce, du Baladeur mariverain, de l’Économusée de la Bijouterie Joaillerie du Forgeron d’Or, de l’Église St-Paul de Cumberland, de la Maison J.-A. Vachon, du Musée de l’aviation, du Musée ferroviaire de Beauce et du Musée Marius-Barbeau », partage Marie-Émilie Slater-Grenon, directrice du développement touristique chez Destination Beauce.

Au total, huit endroits culturels étaient proposés aux visiteurs. En en visitant au moins quatre, les participants couraient la chance de remporter plus de 600 $ en billets de spectacle pour l’automne 2022.

Sylvie Morin de Saint-Côme-Linière a eu la chance de remporter les billets aux Amants de la scène pour aller voir Christine Morency, Messmer et Guylaine Tanguay sur scène.

Caroline Paquet de Saint-Georges quant à elle pourra aller assister aux spectacles de Grégory Charles, de Dominic Paquet et de Roxane Bruneau chez Ovascène grâce à ses visites culturelles estivales.