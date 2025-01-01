Ambiance joyeuse et festive au Salon des artisans de Notre-Dame-des-Pins

La bonne humeur est au rendez-vous pour le 14e Salon des artisans de Notre-Dame-des-Pins qui a lieu cette fin de semaine au Centre communautaire de la municipalité.

Décorations de Noël, chaussons chauds, bougies, soins, gourmandises et oeuvres d'arts sont autant de choses que l'on peut trouver à cet événement conviviale. Une vingtaine de Beaucerons présentent leurs créations. Une occasion pour découvrir les artistes et artisans d'ici tout en commençant ses cadeaux de Noël.

L'événement se poursuit ce dimanche 9 novembre au Centre communautaire de Notre-Dame-des-Pins, de 10 h à 16 h.