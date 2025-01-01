Saint-Georges: un nouveau piano urbain en 2026

Le piano urbain vert et doré, situé sur la promenade Redmond à Saint-Georges, commencera une nouvelle vie prochainement pour laisser sa place à un autre piano.

Pendant cinq ans, il a fait chanter et danser les citoyens de mai à octobre. Cependant, les responsables de l'instrument, la Compagnie du Shack, lui cherchait un remplaçant depuis mai dernier. C'est désormais chose faite et, en attendant le printemps, le nouveau piano passera l'hiver dans l’atelier de Maheux-Mercier, Artistes sculpteurs pour se faire faire une beauté.

Ce piano vert prendra sa retraite au coeur de la nouvelle maison de l'AIS Beauce-Sartigan. « Il aura fier allure dans nos nouveaux locaux sous la mezzanine! Il s'intègrera parfaitement dans notre décor et il aura une deuxième vie belle, longue, agréable et il procurera du plaisir à profusion. On imagine déjà des soirées, de petits concerts intimes, des 5@7 et aussi certains de nos membres ayant un beau talent musical », a mentionné l'organisme sur les réseaux sociaux.

Ce changement a dû être effectué parce que « les déménagements fréquents, le froid, l’humidité et toutes les mains qui en prennent moins soins font en sorte que leur vie extérieure les rend fragile au fil des années », a précisé la Compagnie du Shack sur les réseaux sociaux.