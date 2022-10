Quoi faire en Beauce du 14 au 16 octobre?

Voici quelques suggestions d'activités sportives et culturelles qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 14 octobre

Salon des Aînés

Plus de 20 kiosques et exposants seront sur place pour fournir toute l’information quant aux ressources disponibles aux aînés sur le territoire régional.

Où: Salle Desjardins Centre Frameco, Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: de 9 h à midi

Pièce de théâtre Blue jeans sur la plage Bélanger

L'action prend place vers la fin des années soixante par un été indien particulièrement chaud et met en scène des personnages et des situations fictives au sein d'une Plage Bélanger qui, elle, est bien réelle

Où: Centre municipal de Sainte-Aurélie

Quand: à 19h

Portes ouvertes organisme Le Murmure

Sur place : visite guidée, témoignages, prix de participation et plus encore.

Où: 673 boulevard Renault, Beauceville

Quand: à 13 h à 16 h

Portes ouvertes du Comité d'aide de Beauceville

Venez faire un rallye pour découvrir les différents départements du CAB.

Où: 116 route Fraser, Beauceville

Quand: à 10 h à 15 h

O Sommet pour un 5 à tard festif

Souper BBQ , consommations, feu de camp, défi de notre DG et prix de participation à gagner. Le chansonnier Ti-Jul sera présent.

Où: 13, rue du Sommet, Saint-Jules

Quand: à partir de 16 h

Atelier Décore ta citrouille

Venez décorer votre citrouille en famille.Inscription OBLIGATOIRE.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: dès 18 h 30

Voisins solidaires

Tous les vendredis sont proposés aux gens des activités récréatives dans le but de rencontrer et de socialiser.

Où: Centre municipal de Saint-Alfred

Quand: à 13 h 30

Samedi 15 octobre

Pièce de théâtre Blue jeans sur la plage Bélanger

L'action prend place vers la fin des années soixante par un été indien particulièrement chaud et met en scène des personnages et des situations fictives au sein d'une Plage Bélanger qui, elle, est bien réelle

Où: Centre municipal de Sainte-Aurélie

Quand: à 19h

Marché de Noël de Saint-Victor

L’événement, qui met en vedette plus d’une trentaine d’artisans et commerçants de la région

Où: Salle des Festivités Western, située au 130 rue du Parc à Saint-Victor

Quand: de 13h à 20h

Grande Marche

Saint-Benoît-Labre fait partie des 99 villes et municipalités du Québec qui participent à la 8e Grande marche, encouragée par le Grand défi Pierre Lavoie.

Où: Chalet de l'OTJ, Saint-Benoît-Labre

Quand: dès 18 h 30

La Fête des Anges

Les participants à l’évènement auront l’occasion de planter des bulbes de tulipes en mémoire de leurs enfants disparus et seront invités à échanger avec d’autres personnes touchées par la même épreuve.

Où: Île Pozer, Saint-Georges

Quand: de 10 h à 12 h

Initiation au parahockey

Toute la population, et plus particulièrement les gens ayant une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, est invitée à participer à cette activité.

Où: aréna EJM/René-Bernard de Beauceville

Quand: de 18h h à 20 h

Le Manoir hanté du moulin

Avec plus de 40 personnages effrayants prêts à vous faire peur et vous faire sursauter de frayeur ,seulement les plus braves oseront s’y aventurer. D’une durée de 40 minutes, vous sillonnez plusieurs décors extérieurs comme intérieurs. Sur réservation.

Où: 25 Rue Du Moulin, Saint-Jules

Quand: de 19 h à 22 h

La Grande Marche de Sainte-Marie

Soyez des nôtres pour marcher à votre rythme! Un événement santé qui fait honneur aux saines habitudes de vie en mettant la marche à l'avant-scène.

Où: Domaine Taschereau, Sainte-Marie

Quand: dès 9 h

Dimanche 16 octobre

Pièce de théâtre Blue jeans sur la plage Bélanger

L'action prend place vers la fin des années soixante par un été indien particulièrement chaud et met en scène des personnages et des situations fictives au sein d'une Plage Bélanger qui, elle, est bien réelle

Où: Centre municipal de Sainte-Aurélie

Quand: à 13 h 30

Place à fun

Profitez d'un espace familial où vous pouvez vous amuser librement. Une variété de matériel et d'équipement sont à votre disposition pour bouger, courir, sauter et vous divertir pleinement.

Où: Centre Caztel, Sainte-Marie

Quand: de 9h30 à 11h

Marché de Noël de Saint-Victor

L’événement, qui met en vedette plus d’une trentaine d’artisans et commerçants de la région

Où: Salle des Festivités Western, située au 130 rue du Parc à Saint-Victor

Quand: de 9h à 16h

Portes ouvertes du refuge ami-maux

Plusieurs des pensionnaires seront sur place pour trouver leur future famille.

Où: 101, 91e Rue Beauceville, locaux de l'école de danse Dan-zaa

Quand: de 9h à 16h

Grande Marche Pierre Lavoie

Il sera possible de choisir entre le trajet de 3 km ou de 5 km. C’est sur la piste cyclable que les participants marcheront. Avant la marche, il y a aura une période de réchauffement avec animation musicale

Où: Île Ronde, Beauceville

Quand: de 9h à midi

Portes ouvertes du service de sécurité incendie de Saint-Isidore

Visite de la caserne et des camions, manipulation des équipements, petit parcours pour les adultes, démonstrations et plus encore.

Où: Caserne incendie de Saint-Isidore

Quand: de 10 h à 15 h

L'heure magique

Une heure de surprises où la magie et la fantaisie sont au rendez-vous… pour des moments « 100 % PLAISIR ».

Où: Bibliothèque Honorius-Provost, Sainte-Marie

Quand: à 14 h

Danse aréna Saint-Gédéon

Atelier de danse pour les 3 à 13 ans, animé par Valérie Quirion.

Où: Salle de réception de l'aréna, Saint-Gédéon-de-Beauce

Quand: de 9 h à 9 h 30 pour les 3-6 ans et de 9 h 30 à 10 h 15 pour les 7-13 ans