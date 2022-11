Avez-vous croisé Jack Sparrow à Saint-Georges ?

Voir la galerie de photos

Si vous étiez de sortie le vendredi 28 octobre en après-midi, il se peut que vous ayez croisé le célèbre capitaine Jack Sparrow qui se promenait au Carrefour Saint-Georges.

Cependant ce n'était pas son interprète d'origine, Johnny Depp, qui se trouvait sous le costume, mais Djordan Lemay, un Beaucevillois passionné par Halloween.

« Lors d'une soirée un peu arrosée, des amis m'ont fait remarquer que j'avais les mêmes mimiques que Jack Sparrow. Après ça j'ai eu une idée, alors j'ai commandé le costume sur internet », a raconté Djordan, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Il a ainsi porté son déguisement le vendredi, à l'occasion d'une journée spéciale Halloween à son travail. Après une annulation d'un client, il est allé visiter quelques personnes de son entourage. C'est à ce moment-là qu'une amie lui a suggéré d'aller au Carrefour avec cette tenue, afin de voir la réaction des gens. « Finalement, les réactions ont été très bonnes. On était quand même à quelques jours du 31 octobre, les gens ne s'attendaient pas à ça! Donc se promener comme ça un vendredi après-midi où personne n'est déguisé, ils ont fait un saut », a-t-il dit en riant.

Pendant environ 30 minutes, il s'est prêté au jeu. Certaines personnes sont allées se prendre en photo avec lui, d'autres le filmaient discrètement. « Ça a complètement dépassé ce à quoi je m'attendais! Ça m'a fait bien rire et ça m'a fait trippé. »

Ce petit moment d'amusement ne s'arrêtera surement pas là, puisque Djordan a été contacté pour faire certaines apparitions dans son personnage de Jack Sparrow.

Les créations d'Halloween

Sculpteur depuis la pandémie, Djordan Lemay crée également des sculptures d'horreurs. Cette année, il s'était lancé le défi de travailler fort sur ses décors d'Halloween malgré qu'il soit désormais papa de deux jumeaux âgés seulement de quelques mois.

« J'ai fait un petit frisson inspiré par mes deux petits jumeaux que j'ai eu dernièrement. En étant à la maison, l'idée m'est venue alors j'ai fait une sculpture de ce que je vis présentement si on peut dire », a mentionné l'artiste d'un air rieur.

Sur sa page TikTok, il partage de nombreuses vidéos de ces projets. Certaines deviennent rapidement très populaires, notamment celle de sa création d'un bras mécanique avec un alien, qui a obtenu plus d'un million de vues en seulement quelques jours. En plus de cette création pour son décor d'Halloween cette année, il a aussi fait une trappe type « The walking dead ».

« J'ai fait une descente de sous-sol comme dans The walking dead, mais avec un petit budget. J'ai pris des mains du Dollarama, je les ai peintes. Sur la porte j'ai écrit "Don't open dead inside". Une fois j'ai vu un poster de cette image-là (de la série) alors j'ai eu l'idée de faire cette fausse descente de sous-sol. »

Il dit avoir vraiment pris goût à l'ampleur qu'ont pris tous ces projets cette saison, alors il souhaite s'investir encore plus pour l'automne prochain.

« Mes décors ont pogné plus que je ne le pensais! Alors je voudrais m'y prendre presque un an d'avance pour les décorations de l'année prochaine, pour pouvoir en mettre plein la vue! J'ai déjà commencé à acheter du matériel. »

Découvrez tant sont talent pour la sculpture que pour la comédie, dans la vidéo ci-dessus.