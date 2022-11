Le village du Père Noël rouvre ses portes le 19 novembre

L'attraction Frima la magie de Noël, du Woodoliparc de Scott, ouvrira à nouveau ses portes à partir du samedi 19 novembre.

Ce village de Noël propose un parcours illuminé en forêt accessible à toute la famille. On peut y rencontrer toutes sortes de personnages plus colorés les uns que les autres, en commençant par Père Noël bien sûr, ainsi que Mère Noël et les fameux lutins de Frima.

Plusieurs animations sont également proposées avec notamment des spectacles, un labyrinthe et quelques ateliers sur le thème de Noël. L'un des bâtiments accueille aussi un village de Noël miniature illuminé, comprenant 600 maisons.

De la nourriture est aussi en vente sur place en passant par les nouveaux chocolats chauds aux sandwichs sucrés.

Les billets sont en vente sur le site web du Woodooliparc, aucun billet ne sera vendu sur place, il est donc obligatoire de réserver en ligne, selon une date et une plage horaire définies. Même si les accès ne sont pas remboursables, il est tout de même possible de modifier la date et l’heure de la visite, directement sur la plateforme web, selon les disponibilités.