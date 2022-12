Quoi faire en Beauce aujourd'hui et demain?

Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

L'Événement Carrière en éducation

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) tiendra la première édition de « L’Événement Carrière en éducation » ce samedi. Les personnes intéressées par une carrière en éducation pourront rencontrer l’équipe du CSSBE pour connaître toutes les opportunités d’emploi offertes dans les établissements scolaires et les services administratifs.

Où: à l’école des Deux-Rives à Saint-Georges ou à la nouvelle école l’Accueil de Scott.

Quand: de 9h à midi.

Conte à Saint-Martin

Soldat de bois, poupée mécanique, petit rat moqueur, sapin surprise et marionnette féérique prennent part à une fête dont les jeunes se souviendront. Venez vivre la magie de Casse-Noisette.

Où: à 10 h 30

Quand: à la Bibliothèque municipale de Saint-Martin.

Marché de Noël

Plusieurs kiosques de commerçants locaux seront installés. Des lutins seront sur place et un atelier de bricolage permettra à tous les participants de créer une décoration de Noël pour le sapin du Grand Marché. Il y aura aussi une promenade en carriole.

Où: sur le stationnement du Grand Marché, sur la 1re Avenue à Saint-Georges.

Quand: de 9 h à 16 h.

Match de hockey du Perfection Auto (Junior A Beauce-Frontenac)

Ils reçoivent la visite de Saint-Victor.

Où: Centre récréatif Desjardins de Saint Prosper

Quand: dès 19 h

Match de hockey des Condors

Ils reçoivent la visite du Titan de Princeville.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges

Quand: dès 19 h 30

Marché de Noël à Saint-Benoît-Labre

C'est la toute première édition du marché de Noël de Saint-Benoît-Labre. Faites des trouvailles pour gâter vos êtres chers en encourageant les artistes, artisans et petites entreprises de la région.

Où: à l'Hôtel de ville de Saint-Benoît-Labre

Quand: de 9 h à 16 h

Match des Condors hockey

L'équipe de hockey des Condors, du Cégep Beauce-Appalaches, affrontera le Titant de Princeville ce samedi soir.

Où: au centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Quand: à 19 h 30

Marché de Noël à East-Broughton

Un marché de Noël intérieur organisé par une équipe de femmes passionnées fondatrices du Marché 4 saisons d'East Broughton. Une trentaine d'exposants seront présent.

Où: à la salle des chevaliers de colomb d'East Broughton.

Quand: de 10 h à 19 h

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Marché de Noël

Plusieurs kiosques de commerçants locaux seront installés. Des lutins seront sur place et un atelier de bricolage permettra à tous les participants de créer une décoration de Noël pour le sapin du Grand Marché. Il y aura aussi la visite du Père Noël avec cadeaux et prise de photo.

Où: sur le stationnement du Grand Marché, sur la 1re Avenue à Saint-Georges.

Quand: de 9 h à 16 h.

Spectacle familial

« Sur le chemin de Noël » est un conte chanté. Créée entièrement par des gens d'ici, il sera également interprété par des ces personnes et est accessible à tous.

Où: 4e étage du centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges

Quand: à 10 h 30 et à 13 h 30

Fête des lutins

La Fête des lutins est organisée par les étudiant(e)s en Techniques d'éducation à l'enfance du Cégep Beauce-Appalaches, pour vos enfants ou petits-enfants. Bricolage, cuisine, chanson, sciences et surprises sont au menu de cet avant-midi à passer avec les tous petits.

Où: au Cégep Beauce-Appalaches, campus Saint-Georges

Quand: de 9h à midi

Conte imagé à Notre-Dame-des-Pins

La tournée d'animations dans les bibliothèques de Beauce-Sartigan s'arrête à Notre-Dame-des-Pins avec France-Anne Blanchet et Le conte imagé. Une animation pour les 5 à 11 ans et leurs parents. L'inscription est obligatoire, mais l'activité est gratuite.

Où: au Centre communautaire, 3017, 1re Avenue, Notre-Dame-des-Pins

Quand: à 10 h 30

Place à fun

Profitez d'un espace familial où vous pouvez vous amuser librement. Une variété de matériel et d'équipement sont à votre disposition pour bouger, courir, sauter et vous divertir pleinement.

Où: au Centre Caztel à Sainte-Marie

Quand: de 9 h 30 à 11 h

Bingo

Plusieurs jeux de société pour toute la famille sont à gagner au Bingo imagé de Sainte-Marie. Pour les plus jeunes le matin et pour les ados l'après-midi.

Où: au Centre Caztel à Sainte-Marie

Quand: à 10 h et à 13 h

Féérie sur glace à Beauceville

L'événement « Féérie sur glace » propose plusieurs activités entre 15 h et 18 h, autant intérieures qu’extérieures. Il y aura notamment l’arrivée du Père Noël en calèche vers 16 h 30. Par la suite, les gens pourront faire des tours de calèche gratuitement avec le Père Noël, déguster des hot-dogs, participer à des ateliers de bricolage, patiner etc. Le tout se terminera par un feu d’artifice aux couleurs des fêtes à 18 h.

Où: à l’aréna EJM/RENE-BERNARD de Beauceville

Quand: de 15 h à 18 h