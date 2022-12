Quoi faire en Beauce du 16 au 18 décembre?

Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 16 décembre

Patinage libre de Noël

Vous pourrez patiner au son de la musique et sous les lumières de Noël.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil, Saint-Georges

Quand: de 15 h 30 à 17 h

Parade de Noël de Frampton

Joignez-vous à la parade de Noël de Frampton qui parcourra les rues du village pour s'arrêter au Terrain des loisirs où animation, boissons chaudes et feu de joie vous attendront!

Où: départ du garage municipal

Quand: dès 18 h 30

Collecte de sang à Saint-Lambert-de-Lauzon

Sur rendez-vous!

Où: Centre municipal, Saint-Lambert-de-Lauzon

Quand: dès 18 h 30

Samedi 17 décembre

Parade de Noël de Saint-Martin

Char allégorique et cheveux vous en feront voir de toutes les couleurs.Dès 13h30, on vous attend dans le stationnement du bureau municipal. On vous y servira chocolat chaud, bouillon de poulet, thé et biscuits. Feu de camp et musique de Noël sur place. À 14h30, le Père Noël et Les Filles d'Isabelle vous accueilleront dans la salle municipale pour remettre des cadeaux aux enfants de Saint-Martin et Saint-René.

Où: dans les rues de Saint-Martin, voir carte sur le lien

Quand: dès 12 h 45

Patinage libre de Noël

Vous pourrez patiner au son de la musique et sous les lumières de Noël.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil, Saint-Georges

Quand: de 10 h à 11 h 30 et 19 h à 20 h 30

Guignolée des pompiers

Le Service incendie de Tring-Jonction, Saint-Frédéric, Saint-Jules et Saint-Séverin invite la population a faire des dons pour aider les familles dans le besoin.

Où: rue Notre-Dame/Avenue commerciale (Tring-Jonction), en face de l'église (Saint-Frédéric)

Quand: de 9 h à 10 h 30 (Tring-Jonction), 10 h 30 à 12 h (Saint-Frédéric)

Noël des enfants

Les enfants de moins de 12 ans sont invités à venir rencontrer le père Noël.

Où: Centre des loisirs de Saint-Alfred

Quand: de 12 h 30 à 15h 30

La Guignolée de Saint-Frédéric

Animation, musique et activités pour les enfants. Collecte de dons.

Où: Dans la cour de l'église de Saint-Frédéric

Quand: de 9 h à 12 h

Parade de Noël de Vallée-Jonction

Le tracé débutera dans le développement Duboisé et se poursuivra dans le Côteau des sables.

Où: Vallée-Jonction

Quand: dès 16 h 30

𝗡𝗼𝗲̈𝗹 𝗱𝗲𝘀 𝗲𝗻𝗳𝗮𝗻𝘁𝘀 & 𝗡𝗼𝗲̈𝗹 𝗲𝗻 𝗹𝘂𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲

Chasse aux lutins, remise des cadeaux et parcours de lumières dans l'église.

Où: Église de Sainte-Hénédine

Quand: dès 16 h à 20 h

La promenade des lutins

joignez-vous à nous pour la promenade des lutins sur le parcours du Défi Beauceron. Une promenade féérique de 5 km dans les rues illuminées de Saint-Prosper.

Où: stationnement du sentier Probiski, Saint-Prosper

Quand: dès 14 h 30

Dimanche 18 décembre

Heure du conte de Noël à Saint-Georges

Pour les enfants de 5 à 10 ans accompagnés d'un adulte.

Histoire : La sorcière et le lutin de Noël Bricolage : Cartes de Noël

Où: Salle Denise-Rodrigue, Centre culturel Marie-Fitzbach, Saint-Georges

Quand: à 10 h 30 et 13 h 30

Patinage libre de Noël

Vous pourrez patiner au son de la musique et sous les lumières de Noël.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil, Saint-Georges

Quand: de 14 h 30 à 16 h

Journée spéciale « Hockey Mineur »

le club de hockey du Familiprix de St-Joseph invite l’ensemble des joueurs du Hockey mineur. Sur place, il y aura des surprises à l’entrée, tirage de certificats cadeaux ainsi que de l’animation sur glace entre les périodes, incluant tirs de précision et mesure de la force des tirs.

Où: Centre Frameco, Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: à 14 h

Kermesse en folie

Les lutins PDB vous ont concocté un après-midi féérique : jeux gonflables, parcours ludique, décoration de pain d'épices, photo instant et bien plus.

Où: Centre Caztel, Sainte-Marie

Quand: dès 10 h

Patinage libre de Noël de La Guadeloupe

Porte un accessoire de Noël. Viens patiner avec tes amis avant les festivités du temps des Fêtes.

Où: La Guadeloupe

Quand: de 13 h à 15 h

Déjeuner continental de Saint-Jules

Cet événement est une magnifique occasion de se rassembler pour festoyer en ce temps de Noël!

Où: Salle mutltifonctionnelle de Saint-Jules

Quand: de 9 h à 12 h

Après-midi de Noël à Saint-Jules

Les lutins et le père Noël invitent les enfants de Saint-Jules à faire la fête avec eux. Des surprises pour les enfants de 12 ans et moins

Où: Salle mutltifonctionnelle de Saint-Jules

Quand: dès midi

Ciné-Noël

Coloriage de Noël et visite du Père Noël et film Mission Noël. Bar à chocolat chaud. Met ton pyjama ou un accessoire de Noël. Apporte une doudou.

Où: 790 rue des Loisirs, Saint-Elzéar-de-Beauce

Quand: dès 13 h