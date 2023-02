Quoi faire cette fin de semaine dans la région?

Voici quelques suggestions d'activités culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 11 février

Concours de sculptures sur neige de Saint-Georges

Venez voir les artistes à l’oeuvre et voter pour votre coup de coeur durant ce concours.

Où: Parc Pomerleau, Saint-Georges

Quand: dès le matin

Après-midi familial à Saint-Simon-les-Mines

Ils pourront patiner, glisser en famille (apportez vos traîneaux), faire de la raquette dans un très beau sentier adapté et les jeunes pourront participer au Défi Château de neige organisé par l’URLS. Et bien plus encore!

Où: Terrains en arrières du bureau municipal, Saint-Simon-les-Mines

Quand: de 13 h à 16 h et un souper spectacle à 18 h

Lancement du livre de Vickie Poulin

Vickie Poulin, auteure et résidente de Saint-Martin, lance son quatrième roman intitulé Turbulences amoureuses : Recueil de romances.

Où: Bibliothèque municipale de Saint-Martin

Quand: de 13 h à 15 h

Activité de Saint-Valentin

Décoration de carte de Saint-Valentin, décoration de coupe de vin (l'enfant doit l'apporter). Pour les 6 ans et plus.

Où: Local de l'OTJ de Saint-Théophile

Quand: dès 9 h

Bingo de Saint-Valentin

Pour les tout-petits de 3-5 ans. Petits prix à gagner et tirage d'un livre de Saint-Valentin.

Où: Bibliothèque municipale de Saint-Théophile

Quand: dès 9 h

Disco-patin

Venez patiner au rythme de la musique et des lumière. Boissons chaudes à vendre sur place.

Où: Patinoire de Tring-Jonction

Quand: de 18 h à 22 h

Tournoi de Poker

Une soirée de Texas Hold'em. Toutes les inscriptions seront remises en bourse.

Où: Centre sportif Coffrage LD, Frampton

Quand: dès 18 h 30

Tournée de Film de chasse et de pêche

De nombreux prix à gagner et des films à voir.

Où: Gymnase de l'École l'Aquarelle, Saint-Bernard

Quand: dès 19 h

Ouverture de Place aux ados

Les jeunes de 10 à 17 ans sont invités à venir profiter du chalet en venant jouer à des jeux de société, à jouer au hockey bottine et du casse-croûte.

Où: Chalet des loisirs de Sainte-Hénédine

Quand: de 13 h à 16 h

Dimanche 12 février

Gagnez à visiter votre biblio !

Venez trouver un billet d’or caché chaque jour à la bibliothèque municipale afin de remporter un prix provenant de l'acteur Fabien Cloutier.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach, Saint-Georges

Quand: du 12 au 25 février

Heure du conte Saint-Valentin

Pour les enfants de 3 à 8 ans accompagnés d'un adulte. Activité gratuite!

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon, Beauceville

Quand: dès 9 h 30

Après-midi familial des Rendez-vous d'hiver

Il y aura quatre EuroBungy qui permettront aux participants de s’envoler dans les airs en toute sécurité. De plus, un parcours à obstacles de type Spartan Race est offert par MF Aventure. Il y aura les classiques tel que la glissade, des jeux géants, une séance d’aérobie, de l’animation, des mascottes, de la musique et des bouchées des fermières.

Où: École Léry, Beauceville

Quand: de 13 h à 15 h

Atelier parent-enfant

Profitez d'un moment en famille pour cuisiner des « 𝘀𝘂𝗰̧𝗼𝗻𝘀 𝗲𝗻 𝗰𝗵𝗼𝗰𝗼𝗹𝗮𝘁 »! Inscription obligatoire.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: de 10 h à 11 h 30

Super Bowl

Venez voir la partie des chiefs de Kansas City contre les Eagles de Philadelphie.

Où: Resto/bar du Centre sportif Coffrage LD, Frampton

Quand: dès 18 h

Bal des bonshommes de neige

Toutes les familles sont invitées à venir sculpter un bonhomme de neige. Des prix de participations seront remis.

Il y aura une glissade, le labyrinthe d'Olaf, un parcours de raquettes... et bien d'autres surprises !

Où: Maison des jeunes de Saint-Isidore

Quand: de 9 h à 12 h