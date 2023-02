Réseautage culturel le 6 avril à Saint-Georges

La MRC de Beauce-Sartigan invite les artistes, travailleurs et administrateurs d’OBNL culturels et élus à un réseautage le jeudi 6 avril 2023, au centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges, de 18 h 30 à 20 h 30.

L’objectif principal de cette soirée est d’outiller les intervenants du milieu culturel par le partage et la mise en commun de connaissances. La MRC souhaite ainsi inciter les organisations à établir des partenariats susceptibles d’améliorer, de diversifier et de bonifier l’offre culturelle du territoire.

Des discussions thématiques, animées sous forme de tables rondes, favoriseront l’émergence de solutions aux enjeux auxquels font face les acteurs du milieu culturel en matière de promotion, de financement et de concertation. À cet effet, le comité organisateur a déniché des animateurs dynamiques et pertinents qui sauront guider les gens afin de perfectionner leur pratique et faciliter leur quotidien professionnel.

Julio Trépanier, expert en communications publiques, animera une discussion des enjeux de promotion des organismes et événements culturels et sur les bonnes pratiques pour optimiser les communications externes.

Les enjeux de financement seront abordés par Claudia Laurin, pédagogue et consultante en musique indépendante. Les échanges permettront de démystifier le financement et d’outiller les participants à bien mettre en valeur leurs projets culturels dans le but d’obtenir du soutien financier.

Nady Larchet, artiste multidisciplinaire et administratrice, fondatrice et gestionnaire d’organisme culturel, amènera les participants à trouver des solutions pour développer des partenariats, travailler des projets en collaboration et améliorer la portée de leurs interventions.

Au cours de la soirée, la MRC de Beauce-Sartigan profitera de l’occasion pour présenter différents programmes de soutien financier disponibles pour le milieu culturel en 2023. Les participants auront également le plaisir de découvrir Gladysse, une autrice-compositrice-interprète originaire de la Beauce, qui propose de la musique alternative avec des sonorités électros rafraichissantes.

Soucieuse de dynamiser la soirée et de susciter des échanges sous toutes leurs formes, l’organisation suggèrera même aux participants de swinguer avec leur voisin de table lors d’une intermission animée par l’école de danse La cabane à swing.

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de Beauce-Sartigan dans le cadre de l’Entente de développement culturel.

L’admission est gratuite, mais l’inscription est requise d’ici le 24 mars en se rendant sur le site web de Culture Beauce