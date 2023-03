Quoi faire en Beauce cette fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 3 mars

Condors: hommage aux finissants

Les Condors affronteront les VC de Laval lors d'un match qui rendra hommage a que cinq joueurs de 20 ans du Cégep Beauce-Appalaches. Il s’agit de Philip-Olivier Rochette #9, William Lepage #8, Mathieu Thibault #55, Justin Deblois #19 et Félix-Antoine Gosselin-Hamel #18.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges

Quand: à 20 h

Expositions printanières Amas créatif

Cette série de sept expositions a été dévoilée au public le jeudi 23 février et elle demeure à l’affiche jusqu’au 7 mai prochain.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges

Quand: jusquau 7 mai

Parcours ludique

Sur le sentier Optimiste du parc Veilleux se trouve un parcours ludique avec une chasse au trésor à faire sur une application mobile. Un panneau explicatif installé sur place donne les détails.

Où: au parc Veilleux de Saint-Georges

Quand: jusqu'au 15 avril

Randonnée aux flambeaux

La 10e édition de la Randonnée aux Flambeaux de Saint-Elzéar est prévue ce vendredi. Apportez vos raquettes et vos lumières frontales. Sur place, animation et musique avec Ti-Jul Chansonnier, service de bar avec gin et cidre chaud du Verger à Ti-Paul, tire d'érable et réduit de sirop d'érable servi par le Club Lions de Saint-Elzéar et feux d'artifice à 21h30.

Où: au stationnement de la patinoire de Saint-Elzéar

Quand: à partir de 19 h

Randonnée aux flambeaux

Apportez vos raquettes et vos tasses réutilisables. Il y aura un feu et du chocolat chaud.

Où: au parc Brochu-Châtigny à Saint-Isidore

Quand: de 18 h à 22 h

Festival de la relâche

Le comité des loisirs de Saint-Martin organise le 2e Festival de la relâche. Au programme: patinage libre, glissade en chambre à air, jeux gonflables, musique, feux de camp, service de restauration (à l'intérieur)... Habillez-vous chaudement et apportez vos équipements récréatifs.

Où: à l'extérieur du Complexe sportif Matra à Saint-Martin

Quand: dès 18 h 30

Samedi 4 mars

Les scientifilol

En compagnie de Zucchini, les jeunes sont invités à réaliser des expériences fascinantes. Pour ce samedi, ce sera de la peinture gonflante. Inscription obligatoire.

Où: à la Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: de 13 h 30 à 14 h 30

Les ruches d'art

En compagnie de Ziza, les jeunes sont invités à réaliser des expériences fascinantes. Pour ce samedi, ce sera: modèle magique. Inscription obligatoire.

Où: à la Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: de 9 h à 11 h

Reprise du match annulé le 17 février

Le match annulé en raison des conditions météorologiques du 17 février et opposant les Condors du Cégep Beauce-Appalaches au Phoenix de Montréal est reporté au samedi 4 mars.

Où: glace Manac du centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges

Quand: à 19 h 30

Activités pour les enfants

Les enfants de 0 à 5 ans pourront s'amuser librement dans le gymnase de Saint-Isidore. Les plus grands, de 6 à 12 ans, pourront visiter la bibliothèque.

Où: Centre multifonctionnel de Saint-Isidore

Quand: de 9 h 30 à 11 h

Rail Jam 2023

Après 2 ans d’absence, le Rail Jam organisé par M2 Boardshop est de retour. Spectateurs et compétiteurs sont attendus en grand nombre. Il y aura différents exposants et DJ DAVINCI.

Où: dans la 113e rue à Saint-Georges

Quand: de 12h à 17h

Expositions printanières Amas créatif

Cette série de sept expositions a été dévoilée au public le jeudi 23 février et elle demeure à l’affiche jusqu’au 7 mai prochain.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges

Quand: jusquau 7 mai

Mission découverte et rallye historique

Un parcours d'observation et d'exploration pour les familles a été installé par le comité des loisirs de la ville de Saint-Georges. L'activité gratuite dure environ une heure.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges

Quand: jusqu'au 13 mars

Fête hivernale

Une fête hivernale est organisée gratuitement au parc des Sept Chutes. Au programme: mini parcours d'hébertisme hivernal, bataille de balles de neige en mousse, tire sur neige, etc.

Où: au parc des Sept Chutes à Saint-Georges

Quand: de 10 h à 16 h

« La Chasse aux trésors de l'espace »

Aide Élin Quest à réussir sa quête. Viens résoudre des énigmes et des charades dispersées dans la bibliothèque pour trouver les précieux cristaux de l'univers. Le tout avec Patrick Maranda, caricaturiste et scénariste. Inscription obligatoire.

Où: à la bibliothèque municipale de Saint-Théophile

Quand: à 10 h 30

Parcours ludique

Sur le sentier Optimiste du parc Veilleux se trouve un parcours ludique avec une chasse aux trésors à faire sur une application mobile. Un panneau explicatif installé sur place donne les détails.

Où: au parc Veilleux de Saint-Georges

Quand: jusqu'au 15 avril

Soirée pleine Lune

Une soirée de raquette à la pleine lune est prévue à La Guadeloupe, avec chocolat chaud et feu de camp.

Où: face au camping Le chevalier, sur la route 269

Quand: à 18 h

Théâtre: La bête d’Armstrong

Neuf étudiants de la troupe de théâtre L’Épisode du Cégep Beauce-Appalaches présenteront la pièce La bête d’Armstrong. Une œuvre de fiction recommandée pour un public averti ou de 12 ans et plus.

Où: à la salle Alphonse Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches, à Saint-Georges

Quand: à 19 h 30

Match du Cool FM

Le Cool FM reçoit les Marquis de Jonquière.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges

Quand: à 19 h 30

Dimanche 5 mars

Hommage à Joshua Roy

L’athlète beauceron, Joshua Roy, sera de passage dans sa ville natale, à Saint-Georges pour assister au match opposant les Condors aux Flames de Gatineau. À cette occasion, la formation soulignera l’incroyable parcours du joueur de 19 ans qui a remporté deux médailles d’or au Championnat du monde junior l’IIHF.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges

Quand: à 14 h 30 au centre sportif Lacroix-Dutil.

Expositions printanières Amas créatif

Cette série de sept expositions a été dévoilée au public le jeudi 23 février et elle demeure à l’affiche jusqu’au 7 mai prochain.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges

Quand: jusqu'au 7 mai

Mission découverte et rallye historique

Un parcours d'observation et d'exploration pour les familles a été installé par le comité des loisirs de la ville de Saint-Georges. L'activité gratuite dure environ une heure.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges

Quand: jusqu'au 13 mars

Heure du conte

Une heure du conte est organisée gratuitement pour les enfants de 5 à 10 ans. Il y aura une histoire, du bricolage et un invité surprise. Réservation obligatoire.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges

Quand: à 10 h 30 et à 13 h 30

Parcours ludique

Sur le sentier Optimiste du parc Veilleux se trouve un parcours ludique avec une chasse aux trésors à faire sur une application mobile. Un panneau explicatif installé sur place donne les détails.

Où: au parc Veilleux de Saint-Georges

Quand: jusqu'au 15 avril

Festival gonflable

Le Festival Gonflable prévoit des jeux gonflables évidemment, mais aussi du maquillage, des mascottes, une cantine, des jeux, etc.

Où: dans le gymnase de la polyvalente Saint-Georges

Quand: de 10 h à 15 h 30

Super bingo lol

Le traditionnel bingo de la relâche est de retour.

Où: Au centre Caztel de Sainte-Marie

Quand: dès 10 h