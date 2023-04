Quoi faire en Beauce cette fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 1er avril

Circuit d'improvisation du RIASQ

La population est invitée gratuitement à venir suivre le Circuit d’improvisation du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ). Des matchs seront joués en continu de 8 à 23 h le samedi. À n’importe quelle heure de la journée, il y aura toujours un match en cours.

Où: campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches

Quand: dès 8 h

Parcours ludique

Sur le sentier Optimiste du parc Veilleux se trouve un parcours ludique avec une chasse au trésor à faire sur une application mobile. Un panneau explicatif installé sur place donne les détails.

Où: au parc Veilleux de Saint-Georges

Quand: jusqu'au 15 avril

Fête des sucres de Lambton

Un marché public qui prend des airs de véritable Fête des sucres! Tire d'érable sur neige, mini-ferme, chasse aux cocos de Pâques, bistro-bar thématique, producteurs et artisans locaux, jeux gonflables et animation pour enfant.

Où: à l'aréna de Lambton

Quand: de 11 h à 16 h

Théâtre D’Un Vallon à l’autre

L’École de Théâtre Carosol & Marie-Esther présente la Troupe des Apartés à la Polyvalente de Saint-Georges le samedi 1er avril à 20h dans la comédie D’Un Vallon à l’autre.

Où: à la Polyvalente de Saint-Georges

Quand: à 20 h

Championnat provincial de Snowboard cross

Le Mont Orignal accueillera la dernière course de la saison du circuit Coupe Québec. Également, courses FIS. Assistez gratuitement à la course si vous êtes à pied, ou encore, il est possible de se rendre près du parcours en ski.

Où: au Mont Orignal à Lac-Etchemin

Quand: toute la journée

Chasse aux cocos à St-Simon-les-Mines

La municipalité de Saint-Simon-les-Mines fêtera le printemps. Ainsi, les familles pourront participer à la traditionnelle Chasse aux cocos qui aura lieu sur les terrains du bureau municipal. L'un des participants trouvera peut-être le Coco d'or.

Où: à Saint-Simon-les-Mines

Quand: de 13 h 30 à 16 h

Expositions printanières Amas créatif

Cette série de sept expositions a été dévoilée au public le jeudi 23 février et elle demeure à l’affiche jusqu’au 7 mai prochain.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges

Quand: jusqu'au 7 mai

Dimanche 2 avril

Circuit d'improvisation du RIASQ

La population est invitée gratuitement à venir suivre le Circuit d’improvisation du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ). Les matchs réguliers reprendront dès 8 h le matin. Puis, à partir de midi, il s’agira de se rendre à la finale et six prix seront remis aux joueurs.

Où: campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches

Quand: dès 8 h

Championnat provincial de Snowboard cross

Le Mont Orignal accueillera la dernière course de la saison du circuit Coupe Québec. Également, courses FIS. Assistez gratuitement à la course si vous êtes à pied, ou encore, il est possible de se rendre près du parcours en ski.

Où: au Mont Orignal à Lac-Etchemin

Quand: toute la journée

Match des Condors

Les Condors ont disposé des Panthères de Saint-Jérôme en quatre matchs et vont affronter le Collège Français de Longueuil dans la demi-finale de la LHJAAAQ. Il s'agira du deuxième match de la série.

Où: Au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges

Quand: à 15 h

Parcours ludique

Sur le sentier Optimiste du parc Veilleux se trouve un parcours ludique avec une chasse au trésor à faire sur une application mobile. Un panneau explicatif installé sur place donne les détails.

Où: au parc Veilleux de Saint-Georges

Quand: jusqu'au 15 avril

Expositions printanières Amas créatif

Cette série de sept expositions a été dévoilée au public le jeudi 23 février et elle demeure à l’affiche jusqu’au 7 mai prochain.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges

Quand: jusqu'au 7 mai

Chasse aux cocos à Beauceville

Beauceville fêtera le printemps. Sur place : chasse aux cocos, spectacle avec les animaux de l'équipe d'Éducazoo et surprises

Où: au centre de loisirs de Beauceville, salle Armand Berberi

Quand: à 13 h