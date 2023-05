La sculptrice Liliya Pobornikova en cinq réponses

Sous la thématique Sculpter le vent : statures et figures, le Symposium international de la sculpture 2023 de Beauce Art a pris son envol le 21 mai et se poursuit jusqu'au 11 juin, devant le Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, avec dix artistes venus du monde entier.

Dans le cadre de cet événement, cinq d'entre eux ont accepté de répondre aux questions d'EnBeauce.com.

La quatrième en lice est Liliya Pobornikova, une artiste de 42 ans, native de Bulgarie et résidente de l'Espagne.

Pouvez-vous raconter votre parcours en tant que sculptrice ?

Je suis d'origine bulgare et j'ai étudié à l'Académie d'Art en Bulgarie. Ensuite, j'ai commencé à voyager et à faire des Symposiums comme celui-là (Saint-Georges). J'ai participé à plus de 100 Symposiums dans le monde entier et dans près de 34 pays. C'est ma première fois au Canada.



Pourquoi avoir choisi ce matériau (l’acier) pour sculpter vos œuvres ?

Sur ce Symposium, nous, les artistes avons une grande opportunité de choisir des matériaux différents. Cela nous donne beaucoup de liberté pour réaliser nos oeuvres. Pour moi, le métal est un matériau plus léger, qui me permet de respecter le thème du vent. Il y a un contraste avec la pierre, qui est lourde. Les deux donnent plus de force aux papillons pour décoller du sol et commencer leur vol.



Que vous inspire le thème « Sculpter le vent : statures et figures » de cette année ?

Ce thème était fait pour moi (rire), la sculpture que je suis en train de faire s'appelle « Voler avec le vent » et ce sont des papillons qui sont en train de s'envoler du sol dans une nuée. Je suis donc très contente de ce thème.



À quoi ressemble votre quotidien en tant que sculptrice ?

Les jours sont tous différents parce que je travaille avec beaucoup de matériaux. Parfois, je travaille avec de l'acier iron qui est peint et puis parfois avec de la pierre ou du bois. Je voyage aussi énormément et un mois, je peux être en Chine, puis celui d'après en France. Les jours sont vraiment différents.



Chaque artiste a sa manière de sculpter une œuvre, comment pourriez-vous décrire votre travail ?

La plupart de mes oeuvres sont généralement en pierre ou en bois. Avec ce genre de matériau, il faut tailler la matière en enlevant les morceaux pour obtenir la forme souhaitée. Dans ce cas, c'est le contraire. Je plie et assemble des morceaux d'acier pour donner le volume souhaité, c'est-à-dire un nuage de papillons volant dans le vent.

Un rappel que vous pouvez venir rencontrer les 10 artistes inscrits au Symposium international de la sculpture 2023 dans le Quartier des artistes, en face du Centre Lacroix-Dutil de Saint-Georges, jusqu'au 10 juin. La cérémonie de clôture et le dévoilement des oeuvres auront lieu le 11 juin sur la promenade Redmond. Pour info: beauceart.com et www.facebook.com/BeauceArt.