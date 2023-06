Quoi faire du 16 au 18 juin?

Voici quelques suggestions d'activités culturelles, communautaires, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 16 juin

Spectacle de danse contemporaine

Une soirée qui débutera avec un spectacle de danse contemporaine produit par le groupe Ample man Danse et qui se poursuivra en musique avec Catherine Joly au violoncelle et Claudia Tanguay au violon.

Où: Piano urbain à Saint-Georges

Quand: À 19 h

La Guadeloupe en fête

Une soirée d'humour avec Jessica Chartrand et Michelle Desrochers.

Où: Centre sportif Armand Racine à La Guadeloupe

Quand: dès 19 h 30

Tour de Beauce

C'est la troisième étape, qui se déroule à Lac-Mégantic pour un circuit de 169 km.

Où: Lac-Mégantic

Quand: de 10 h à 14 h 30

Pique-nique familial à Beauceville

Sur place, animation musicale avec le duo Illusion, jeux gonflables, taureau mécanique, maquillage, etc.

Où: à l'aréna EJM/René-Bernard de Beauceville

Quand: dès 17 h 30

Samedi 17 juin

La Guadeloupe en fête

Il y a la course Défi des générations, ainsi qu'une après-midi familiale avec tournoi de poche et soirée musicale.

Où: Centre sportif Armand Racine à La Guadeloupe

Quand: dès 9 h pour la course, dès 12 h pour les animations

Défi Beauceron de Saint-Prosper

Cette année, les participants pourront choisir entre différentes distances soit le 21 km course, le 10 km course, le 5 km course ou marche et le très populaire 2 km pour les jeunes de 12 ans et moins.

Où: Saint-Prosper

Quand: à partir de 8 h et jusqu'à midi

Boisé des anges

L'organisme Parents d’Anges Beauce-Etchemins organise une seconde édition de son Boisé des Anges. Les participants auront l’occasion de planter des arbres pour honorer la mémoire de leurs enfants partis trop tôt.

Où: au Parc Rodrigue de Saint-Georges

Quand: de 9 h 30 à 12 h 30

Fermières de Vallée-Jonction

Journée Portes ouvertes

Où: Ancienne gare (2e étage)

Quand: de 9 h à 16 h

Dimanche 18 juin

Tour de Beauce

C'est la cinquième et dernière étape, qui se déroule à Saint-Georges pour un circuit de 122 km.

Où: Saint-Georges

Quand: de 11 h à 14 h 15