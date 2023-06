Un nouveau Miracle beauceron est arrivé au parc des Sept-Chutes

La seconde installation ludique de la Route de la Beauce en Beauce-Sartigan a été dévoilée aujourd'hui à l’entrée du Parc des Sept-Chutes.

En trois ans, ce Miracle Beauceron est le onzième et avant-dernier à être installé sur les 140 km de la Route de la Beauce.

« Nous sommes fières de livrer cette avant-dernière installation. Cette dernière a requis de nombreux mois de travail, de réflexion et d’ingéniosité », a partagé Marie-Émilie Slater Grenon, directrice du développement touristique de Destination Beauce.

Accolées à la légende du Miracle des Jarrets Noirs, les bottes géantes d’une hauteur de 12 pieds pourront faire vivre aux visiteurs toute l’histoire derrière le surnom populaire des beaucerons. À l’intérieur d’une des bottes, les petits pourront voir de façon imagée comment les bottes géantes du Géant Poulin ont été créées. Sur l’autre botte, les usagers peuvent monter afin d’admirer en hauteur le site.

Cette construction ludique a été conceptualisée et réalisée dans les ateliers de Conception Alain Gagné. « Pour mon équipe et moi, c’est tout un honneur de réaliser l’installation ludique expliquant la fameuse Légende des Jarrets Noirs! Il faut savoir que tout est conceptualisé, planifié et fait à la main par une petite équipe de créatifs ingénieux! La structure est constituée de matériaux durables (aluminium, acier, bois, pour finalement être pulvérisé de Line-X, un plastique hyper résistant). Le tout est sublimé par des illustrations réalisée par l’équipe créative de La Boîte de Saint-Georges. Comme quoi, une gang de créatifs qui travaillent tous ensemble peuvent réaliser de grandes, TRÈS grandes choses! », a précisé Alain Gagné de Conception Alain Gagné.

Le thème du Miracle est parlant pour les résidents et les touristes. « Le surnom de Jarret noir est certainement l’image la plus forte que nos ancêtres nous ont offerte avant l’avènement des différents moyens de transport modernes. Il leur fallait beaucoup de volonté, de détermination et de résilience pour quitter la Beauce, traverser ces routes de terres noires dans le secteur de Saint-Henri, avant d’arriver au grand marché de Québec pour vendre leurs produits maraîchers et autres. Cette botte nous rappellera tous les efforts de ceux qui ont tracé notre route et qui ont fait de la Beauce et des Beaucerons, le peuple fier et résilient que nous sommes », a souligné le maire de Ville de Saint-Georges, Claude Morin.