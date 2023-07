Quoi faire en Beauce du 14 au 16 juillet?

Le combo gagnant alliant le soleil et la pluie de ces derniers jours a permis aux jardins de fleurir et de donner naissance aux premiers fruits et légumes de la saison. Les plus chanceux d'entre vous, ceux qui ont un jardin fructueux, doivent avoir un terrain rempli de belles couleurs et de bonnes choses à manger. Est-ce que ça vous dirait de ...