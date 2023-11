Quoi faire en Beauce du 10 au 12 novembre?

La Ville de Saint-Georges a présenté ce matin la programmation de son mois de Noël et elle s'adresse à tous, petits et grands. Le lancement officiel aura lieu lors de l'illumination du sentier féérique, installé sur l'île Pozer, le jeudi 30 novembre à 18 h 30. Sur place, les visiteurs pourront profiter de l’animation ambulante, de collations et ...