Quoi faire en Beauce du 26 au 28 janvier?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 26 janvier

6e Classique scolaire de Beauce

Pour les catégories M13 D1 et M18 D1 relève.

Où: Aréna EJM/René-Bernard — Beauceville

Quand: L’horaire complet des 68 parties est disponible en cliquant ici.

Les Concerts sous le clocher

Troisième présentation de la saison sous le thème Contes et légendes.

Où: Église de Saint-Georges

Quand: 19 h 30

Cool FM VS Pétroliers

L'équipe de hockey du Cool FM (Saint-Georges) reçoit les Pétroliers de Laval.

Où: au Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges

Quand: à 20 h

Samedi 27 janvier

6e Classique scolaire de Beauce

Pour les catégories M13 D1 et M18 D1 relève.

Où: Aréna EJM/René-Bernard — Beauceville

Quand: L’horaire complet des 68 parties est disponible en cliquant ici.

Journée de l’alphabétisation familiale

Les familles sont invitées à venir rencontrer Brindille et Charlot et ainsi vivre une histoire d'aventure fantastique entremêlée d'humour, de magie, de danse, d'acrobaties et d'imitations.

Où: à la Bibliothèque municipale de Saint-Georges

Quand: à 10 h 30 et à 13 h 30

Repas-partage de la nouvelle année (gratuit)

Chaque participant ou famille doit apporter un plat à partager pour une dizaine de personnes.

Où: au CIMIC, 11700 25e Avenue à Saint-Georges

Quand: de 16 h 30 à 21 h

Dimanche 28 janvier

6e Classique scolaire de Beauce

Pour les catégories M13 D1 et M18 D1 relève.

Où: Aréna EJM/René-Bernard — Beauceville

Quand: L’horaire complet des 68 parties est disponible en cliquant ici.

Spectacle Gabzy, c’est du gâteau

Organisé par Parrainage Jeunesse. Entrée gratuite.

Où: Centre Caztel — Saint-Marie-de-Beauce

Quand: à 13 h 30

Parties de cartes des Fermières

Organisées par le Cercle L'Assomption No 38 de Saint-Georges.

Où: Sous-sol de l'église L'Assomption — Saint-Georges

Quand: de 13 h à 16 h