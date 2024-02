Ariane Desbiens pourrait devenir la Photographe portraitiste de l'année

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 24 février Championnat provincial de karaté Yoseikan Beauce Il y aura plus de 10 catégories, réparties par groupe d'âges, débutant par ceinture blanche Jaune-Orange 6 ans et moins ...