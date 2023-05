La photographe Ariane Desbiens cherche toujours à progresser

L’autrice-metteuse en scène Marie-Laurence Rancourt, originaire de Saint-Georges, présente son tout premier spectacle, intitulé L’écoute d’une émotion, au Théâtre Espace Go à Montréal, dès aujourd'hui et jusqu’au 20 mai. La Beauceronne a quitté sa terre d’origine à l’âge de 16 ans pour étudier le théâtre à Québec, puis la sociologie et ...