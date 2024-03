Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Dernière semaine pour s'inscrire au 38e Festival Clermont-Pépin, qui revient les 4 et 5 mai au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges. Rappelons que le concours a comme principal objectif de stimuler l’éclosion de nouveaux talents régionaux et provinciaux en musique classique et populaire, comme par exemple en piano, en violon ou encore ...