La cheffe d'orchestre Dina Gilbert sur grand écran dès ce soir

C'est à compter de ce soir que les salles de cinéma en Beauce débutent la projection de la production cinématographique Histoires sans paroles – Harmonium symphonique qui met en vedette notamment la cheffe d'orchestre originaire de Saint-Georges, Dina Gilbert.

C'est le Cinéma Lumière de Sainte-Marie-de-Beauce qui ouvre le bal ce 12 avril avec une représentation à 19 h. Samedi, le documentaire musical sera projeté à 15 h, et dimanche 14 avril, à 13 h.

Au Cinéma Centre-ville de Saint-Georges, la première projection sera fera ce samedi 13 avril à 19 h 25 et le lendemain à 13 h 25. Il est fortement recommandé de réserver vos billets en ligne car ces deux séances sont déjà remplies à plus de 75% de la capacité d'accueil. Une 3e représentation est programmé pour le week-end suivant, soit le 20 avril à 13 h 25.

Rappelons que le film, de presque deux heures, est la captation de l'un des concerts interprétés à la Place des Arts, par l’Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de la Beauceronne. Le film est une réalisation de Benoit Giguère et on retrouve dans cette imposante production la présence de Luce Dufault, Kim Richardson, le Chœur des jeunes de Laval et le guitariste Sylvain Quesnel.