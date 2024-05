Quoi faire en Beauce du 10 au 12 mai?

L’Éco-Parc des Etchemins organise la toute première édition du SUPfest, une belle aventure à vivre seul(e), en couple ou en famille les 5, 6 et 7 juillet prochain. Plongez dans l’aventure avec une panoplie d’activités pour tous les goûts: paddleboard, zone van life, yoga au sol ou sur l’eau, initiation au SUP (Stand Up Paddle), défis sportifs, ...