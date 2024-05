Sortie aujourd'hui du nouvel album de Roby Talbot

Le pianiste Roby Talbot propose aujourd’hui un quatrième album en carrière intitulé Aria.

Le natif de Saint-Martin signe l’ensemble des pièces qui figurent sur l'enregistrement, à l’exception de Ne me quitte pas (Jacques Brel) et de The Long and Winding Road (John Lennon/Paul McCartney).

« Il dévoile un disque qui frappe par ses nuances, illustrant l’alternance des émotions, tel les marées, les saisons, les jours et les nuits, les relations qui naissent et s’étiolent, les souvenirs et la nostalgie. ARIA est un hymne à la vie. Dès les premières notes, on reconnait l’univers tendre et romantique de Roby Talbot », indique-t-on dans le communiqué d'annonce de l'album, qui est lancé sous licence avec Tandem.

Directeur musical et pianiste de Mélissa Bédard depuis plusieurs années, le Beauceron possède une impressionnante feuille de route avec sa participation à des productions et spectacles comme Les Misérables, Elvis Story, Elvis Expérience, Night Fever, Martin Fontaine, Jonathan Roy, Annie Villeneuve et Geneviève Leclerc. Il a offert de nombreuses prestations à travers le monde (Paris, Biloxi, Barcelone, Las Vegas, Tokyo, Toronto, Shanghai, Beijing) et s’impose depuis comme pianiste et compositeur incontournable de calibre international.