Le premier festival de l'AFMRC bat son plein

L'Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière (AFMRC), a lancé, ce vendredi 31 mai, son premier « Happening Food Truck » à l'espace Carpe Diem de Saint-Georges.

Pour la première journée, plusieurs visiteurs ont fait le déplacement pour participer aux nombreuses activités familiales.

Le festival a ouvert ses portes dès 16 h avec près de six camions de restauration pour proposer un large choix de repas aux visiteurs. Après des activités sous le chapiteau, Tomy Poulin & Hell's Country ont pris le contrôle de la scène pour offrir un bon spectacle de musique country. Par la suite, c'est le chanteur David Pineau qui est monté sur scène pour terminer cette première journée.

Il est encore possible de profiter du festival aujourd'hui. L'ouverture des portes s'est faite à 11 h pour que les familles puissent profiter des artistes de cirque et des mascottes. Côté spectacle, Bernard Gagné sera le premier à prendre place sur scène à 19 h, suivi du groupe The Vinyls dès 21 h.