Quoi faire en Beauce du 21 au 23 juin?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 21 juin

Grande fête familiale et 5 à 8 festifs

Patinage animé, bar de limonade, maquillage et jeux gonflables pour les enfants, jeux divers, tente à contes, aire de feu, souper spécial familial et musique avec Sophie Poulin.

Où: à l’aréna EJM/René-Bernard de Beauceville

Quand: dès 17 h

Chuck Wagon Foodtruck

Soirée musicale avec Les trinkeux (Guiz et Fred).

Où: 1387, rang Jersey Sud à Saint-Côme-Linière

Quand: dès 17 h

FestiFun Saint-Martin

Tournoi de poches et 5 à 7 festif.

Où: Complexe sportif Matra de Saint-Martin

Quand: dès 17 h 30

Soirée musicale

Soirée musicale avec ONTV Trio.

Où: à la base plein air de Vallée-Jonction

Quand: dès 17 h

Samedi 22 juin

Journée familiale

Danse country et tournoi de poches.

Où: à la base plein air de Vallée-Jonction

Quand: dès 10 h 30

Marche avec son chien

Une citoyenne organise une petite activité pour les personnes qui veulent prendre une marche avec leur chien.

Où: au parc des Sept chutes à Saint-Georges

Quand: dès 13 h 30

Tirage des Petits canards

Pas de course, mais un tirage pour les Petits Canards. Des billets seront en vente sur place à compter de midi.

Où: aux Passerelles de l'Île Pozer à Saint-Georges

Quand: à 14 h

FestiFun Saint-Martin

Tournoi de balle donnée et 5 à 7 festif.

Où: Complexe sportif Matra de Saint-Martin

Quand: dès 13 h

Symposium de peintures au Château Grangeois

Une dizaine d'artistes provenant de la Beauce, de l’Estrie, de Québec et de Montréal, exposeront leurs œuvres.

Où: au 665 8e rang Sud à Courcelles

Quand: de 11 h à 18 h

Fête du Lac

Parade de bateaux.

Où: à Lac Poulin

Quand: dès 15 h

Dimanche 23 juin

Cérémonie de clôture de Beauce art

Activités toute la journée. Dévoilement des œuvres 2024 et cirque aérien.

Où: Saint-Georges

Quand: de 9 h à 16 h

Symposium de peintures au Château Grangeois

Une dizaine d'artistes provenant de la Beauce, de l’Estrie, de Québec et de Montréal, exposeront leurs œuvres.

Où: au 665 8e rang Sud à Courcelles

Quand: de 11 h à 18 h

FestiFun Saint-Martin

Journée familiale, 5 à 7 festif et feux d'artifices.

Où: Complexe sportif Matra de Saint-Martin

Quand: dès 13 h

Fête du Québec à Vallée-Jonction

Soirée musicale avec Morgan et Five up, feu de joie et feux d'artifices.

Où: à la base plein air de Vallée-Jonction

Quand: dès 10 h 30

Fête du Québec au Lac Poulin

Hommage au drapeau, souper, soirée country-pop et feu de la St-Jean.

Où: à Lac Poulin

Quand: dès 17 h 30

Fête du Québec à Saint-Zacharie

Programmation sous le thème ''Retrouvons-nous à la belle étoile''.

Où: au centre municipal des loisirs à Saint-Zacharie

Quand: dès 15 h

Fête du Québec à Saint-Georges

Soirée 5 à 7 avec camion de rue de restauration, musique et feux d'artifices vers 22 h.

Où: à l'Espace Carpe Diem à Saint-Georges

Quand: dès 17 h

Fête du Québec à Saint-René

Animations, chansonnier, cantine, feu de joie et feux d'artifices.

Où: 1015 rue de la Fabrique, Saint-René

Quand: dès 17 h

Fête du Québec à Sainte-Marie

Animations pour les enfants, spectacle musicale et feux d'artifices.

Où: à la Cité de Sainte-Marie

Quand: dès 18 h