Une récolte de 8 800 $ pour l'AFMRC avec son premier festival

Plus de 2 500 visiteurs ont fréquenté le premier festival Happening Food Truck, ce qui a permis à l'Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière (AFMRC) d’amasser une somme de 8 800 $.

L’évènement, mis sur pied pour marquer les 50 ans de fondation de l'organisme, a réuni sept camions-bouffe, en plus d’offrir quatre spectacles de musique et une journée familiale pleine d’animation, le 31 mai et le 1er juin, à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

Outre plusieurs partenaires, l'association a pu compter sur le soutien de 50 bénévoles à la bonne marche du festival.

Le montant recueilli sera grandement utile pour l’AFMRC, un organisme sans but lucratif, qui a pour mission de soutenir et outiller toute personne vivant des enjeux de séparation, de rupture et de recomposition de famille.