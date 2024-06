Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Marius B. Musée organise un 5 à 7 dédié à l'art, au patrimoine et à la culture le jeudi 11 juillet, et, pour l'occasion, l’artiste plasticien international Victor Abel réitérera sa performance en érigeant son chevalet monumental et en y installant sa toile intitulée « Les baigneurs ». Né à Saint-Odilon-de-Cranbourne, Victor-Abel Gagné, mieux ...