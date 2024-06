Une performance de Victor-Abel Gagné en direct au Marius B. Musée

Marius B. Musée organise un 5 à 7 dédié à l'art, au patrimoine et à la culture le jeudi 11 juillet, et, pour l'occasion, l’artiste plasticien international Victor Abel réitérera sa performance en érigeant son chevalet monumental et en y installant sa toile intitulée « Les baigneurs ».

Né à Saint-Odilon-de-Cranbourne, Victor-Abel Gagné, mieux connu sous le nom de Victor Abel, est un artiste audacieux qui a su faire sa marque sur la scène artistique internationale. Parti s’installer sur l’île de La Réunion à l’âge de 23 ans, le Beauceron est désormais peintre professionnel. En août 2023, il a particulièrement retenu l’attention du public québécois en érigeant, par surprise, son chevalet et en installant sa toile « Les baigneurs » sur la Promenade Champlain. Avant cela, Victor Abel avait déjà fait parler de lui en installant, par surprise, une œuvre devant le musée Léon Dierx à Saint-Denis sur l’île de La Réunion.

Ainsi, le 11 juillet, les visiteurs du Marius B. Musée auront la chance d’assister en direct à la mise en place de son œuvre « Les baigneurs ». Le tout dans une ambiance rythmée par des performances musicales.

Le rendez-vous est donc donné à 17 h pour les intéressés.

L'oeuvre restera installée jusqu’au 11 août 2024.