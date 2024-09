Quoi faire en Beauce du 13 au 15 septembre?

Le Salon des Vins et Spiritueux de Saint-Georges tiendra sa 13e édition le 3 novembre à l’Hôtel Le Georgesville, de 12 h à 17 h. Présenté par l’Association des Familles Monoparentales et Recomposées de la Chaudière (AFMRC), cet événement permet aux amateurs et passionnés de découvrir une large sélection de vins et spiritueux. Pour l'occasion, ...