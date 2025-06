Quoi faire en Beauce du 28 février au 2 mars?

Douze élèves de l’École Jésus-Marie de Beauceville, accompagnés de leur enseignant Philippe Gobeil, ont récemment vécu une expérience marquante en France, où ils ont présenté leur plus récente création théâtrale, Not to be, devant un public conquis. Invitée au festival international de théâtre Vents et marées, tenu à La Roche-sur-Yon, la troupe ...