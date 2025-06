Quoi faire en Beauce du 6 au 8 juin?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 6 juin

Exposition Les Îles Nulle Part

Des artistes Sylvain Rivard, et Louis-Daniel Vallée.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 14 septembre

Exposition Du coeur à l'âme

De Julie Lessard et Nathalie Poulin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: du 12 avril au 8 juin

Exposition du Cercle de Fermières de Saint-Prosper

Pour marquer les 105 ans de fondation de l'organisme.

Où: Bibliothèque municipale de Saint-Prosper

Quand: durant tout l'été

Ventes de garage

Où: Saint-Benoit-Labre

Fête au village de Saint-Anges

5 à 7 des travailleurs, suivi des prestations de DJ Dominic Perreault et Upside Down.

Où: Parc des loisirs — Saints-Anges

Quand: de 17 h à 23 h

Festival Down by the riverside

Organisé par la Cabane à swing.

Où: au Cabaret des Amants de la scène à Saint-Georges

Quand: en soirée

Choc des générations

Musique, danse et défis sont au programme.

Où: au centre sportif Armand Racine de La Guadeloupe

Quand: Dès 18 h

Cine-Parc

Capitaine América - Le meilleur des mondes

Où: au Cine-Parc Beauce-Sartigan à Saint-Honoré-de-Shenley

Quand: arrivée à partir de 19 h 30, projection à la noirceur

Samedi 7 juin

Ventes de garage

Où: Saint-Benoit-Labre, Saint-Gédéon, Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Séverin, Saint-Frédéric, Tring-Jonction.

Fête de la Pêche

Pour l’occasion, la rivière des Fermes sera ensemencée de truites mouchetées.

Où: Site du Moulin des Fermes — Saint-Joseph-des-Érables

Quand: de 7 h à midi

Festival d'orgue de Sainte-Marie

Concert de Mathieu Blain.

Où: à l'église de Sainte-Marie

Quand: à 15 h

Fête au village de Saint-Anges

Expo d'autos, Fun en famille, souper steak et spectacle de Lendemain de veille.

Où: Parc des loisirs — Saints-Anges

Quand: de 10 h à 23 h

Choc des générations

Musique, danse et défis sont au programme.

Où: au centre sportif Armand Racine de La Guadeloupe

Quand: De 11 h à 22 h

Tournoi de poches

Et activités familiales au profit de Jojo et ses clowns!

Où: au Stade des Batisseurs de Saint-Victor

Quand: à 13 h

Festival Down by the riverside

Organisé par la Cabane à swing.

Où: au Cabaret des Amants de la scène à Saint-Georges

Quand: toute la journée

Le Relais pour la vie

Marche solidaire pour la Société canadienne du cancer.

Où: dans la cours mitoyenne de l’école Pozer et du centre d’éducation aux adultes Mgr-Beaudoin à Saint-Georges

Quand: de 14 h à minuit

Dimanche 8 juin

Ventes de garage

Où: Saint-Benoit-Labre, Saint-Séverin, Saint-Frédéric, Tring-Jonction.

Fête au village de Saint-Anges

Déjeuner des placoteux et bingo.

Où: Parc des loisirs — Saints-Anges

Quand: de 11 h à 15 h

Rassemblement de la Chaudière

Exposition de voiture antiques.

Où: sur l'île Ronde à Beauceville

Quand: toute la journée

Festival d'orgue

L’organiste Mathieu Blain proposera un moment musical de l’œuvre de Jean-Sébastien Bach.

Où: Église de Sainte-Marie

Quand: dès 15 h

Parade du Festival Down by the riverside

Organisé par la Cabane à swing.

Où: du Cabaret des Amants de la scène au Piano à Saint-Georges

Quand: dès 14 h

Course à obstacles

Et autres animations organisés par Topo Escalade

Où: au parc des Sept-Chutes à Saint-Georges

Quand: de 13 h à 16 h

