L'auteure Odile Plonquet à la Librairie Sélect aujourd'hui

La Librairie Sélect de Saint-Georges accueille cet après-midi l'auteure Odile Plonquet, originaire de la France méridionale, qui habite maintenant Longueuil.

Elle a découvert le plaisir de l'écriture suite à la fracture de son bras droit dans son jeune âge, ce qui l'a obligée à développer la dextérité de sa main gauche.

Détentrice de diplômes d'universités françaises comme québécoises, elle a oeuvré en éducation spécialisée, en formation professionnelle ainsi qu'en enseignement.

Inspirée par un texte portant sur la naissance de l'écriture en Mésopotamie, elle s'est découvert un intérêt pour l'histoire de cette région du globe. Cet intérêt s'est transformé en passion pour l'écriture et qui a résulté dans le projet de publication d'une série de cinq tomes intitulée Le miroir des temps.

Les deux premiers tomes, dont les titres respectifs sont La rencontre de deux mondes et L'émergence d'un empire, ont été publiés aux Éditions de l'Apothéose en 2024.

Ils racontent, dans un premier temps, l'histoire de deux enfants qui, suite à l'explosion d'une bombe en Irak en 1991, découvrent accidentellement des centaines de tablettes gravées de signes cunéiformes. Ces tablettes se révèlent, pour leur famille, un véritable trésor.

Le deuxième tome, quant à lui, suit l'histoire de Narah, exilée à Bagdad et qui, même si elle se dévoue à ses études, n'en demeure pas moins témoin de la barbarie qui l'entoure.

À compter de 13 h, en ce samedi 6 septembre, l'auteure se fera un plaisir d'échanger sur son travail d'écrivaine et en profitera pour procéder à une séance de dédicaces, qui se terminera à 16 h.