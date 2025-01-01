Plongez dans la mythologie grecque avec le mini-golf immersif de DiXtrAction

Voir la galerie de photos

Depuis plus de 30 ans, Centre DiXtrAction n’a qu’une seule obsession : se renouveler pour offrir toujours plus de plaisir, d’émotions et d’expériences à ses visiteurs. De la salle de quilles avant-gardiste des débuts au centre multi récréatif d’aujourd’hui, l’entreprise beauceronne n’a jamais cessé d’innover pour rester à l’écoute des familles, des groupes d’amis et des amateurs de divertissement.

À l’automne 2025, DiXtrAction franchit une nouvelle étape majeure avec l’ouverture d’une toute nouvelle section de jeux, issue d’un agrandissement de 50 % de sa superficie. Un espace moderne, soigneusement aménagé, qui propose des attractions inédites et qui vient enrichir une offre déjà impressionnante : le centre compte désormais 11 activités différentes, faisant de DiXtrAction le centre de divertissement multi récréatif offrant le plus grand nombre d’activités au Québec.

Avec cette agrandissement majeur, le centre de divertissement beauceron ajoute une nouvelle attraction phare à son offre déjà impressionnante : un mini-golf intérieur entièrement immersif, inspiré de la mythologie grecque, pensé pour émerveiller petits et grands.

Installer un mini-golf au deuxième étage s’est rapidement imposé comme une évidence pour l’équipe. Le véritable défi était ailleurs, à savoir créer un concept qui sorte complètement de l’ordinaire. « On ne voulait pas juste que les gens viennent frapper une balle, regardent quelques figurines et repartent », explique Maude Toulouse, directrice adjointe. L’objectif était clair, il fallait provoquer de l’émerveillement et faire vivre une véritable expérience.

Après avoir exploré plusieurs concepts au Québec et aux États-Unis, l’équipe a fait un constat. Beaucoup d’offres manquaient de "wow", d’émotion et d’immersion. DiXtrAction a donc fait un choix audacieux en optant pour une thématique unique, inexistante ailleurs, et en collaborant avec un fournisseur capable de pousser l’expérience à son maximum.

Une plongée dans la mythologie grecque

Dès l’entrée sur le parcours, les joueurs sont transportés dans un univers spectaculaire. Équipés de lunettes 3D, ils voient les décors et personnages littéralement sortir des murs. Les peintures ont été réalisées à la main par des artistes, exclusivement pour DiXtrAction, rendant ce mini-golf totalement unique.

Chaque salle est enrichie d’effets sonores, de figurines impressionnantes et même de vidéos interactives mettant en scène des dieux et monstres mythologiques. Dès le premier trou, Zeus (sur l'Olympe) s’adresse aux joueurs et leur confie une mission: aller affronter Méduse au dernier trou. Tout au long du parcours, des dieux et monstres mythologiques interagissent aussi avec les joueurs.

Au-delà du visuel, DiXtrAction a aussi voulu offrir un mini-golf plus long et plus engageant que la moyenne. Fini les parcours expédiés en 30 minutes. Ici, le jeu est composé uniquement de par 3 et de quelques par 4, ce qui prolonge le plaisir. « En moyenne, une partie à quatre personnes dure environ une heure », précise Maude Toulouse.

Accessible dès 5 ans, le parcours séduit autant les enfants, fascinés par les dieux et créatures, que les adultes, qui replongent dans leurs souvenirs de livres, séries ou films liés à la mythologie grecque. « C’est une thématique qui parle à tout le monde et qui va perdurer dans le temps », souligne-t-elle.

Le mini-golf connaît d’ailleurs un vif succès auprès des groupes et des entreprises, qui y voient une activité originale, rassembleuse et différente pour leurs sorties corporatives.

Pour plonger dans cet univers mythologique et découvrir l’expérience en images, la capsule vidéo ci-dessus vous propose une immersion directe dans le mini-golf de DiXtrAction.