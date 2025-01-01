Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

L'artiste Julie Morin expose au Marius B. Musée

durée 16h15
7 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Le Marius B. Musée, de Saint-Joseph-de-Beauce, présente l’exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel, de l’artiste Julie Morin, à compter du dimanche 14 septembre. 

La place qu’occupent les femmes dans notre société demeure un sujet d’une importance criante et un  thème insuffisamment abordé, même si leur présence croît dans l’espace public. Cette exposition se penche sur la question.

Le corpus traite  de force, de détermination et de résistance, mais aussi de douceur, de sensualité et de vulnérabilité. Il  rassemble des œuvres grand format sur papier fait main, créé à partir de patrons pour la confection de vêtements, ainsi qu’une installation, des images numériques et de la vidéo. Ces patrons constituent le  matériau de base pour toutes ces œuvres, quelle que soit la forme de celles-ci. Le patron est utilisé  comme métaphore de l’histoire des femmes, pas seulement celle des couturières, celles-ci demeurant  en filigrane de ce corpus mais un tableau actuel d’une réalité féminine exprimée à travers les titres  singulier/pluriel; ma réalité (au singulier), mais aussi celle de toutes les femmes (au pluriel).  

Portrait de femme(s), du singulier au pluriel porte à réfléchir sur la place des femmes dans un monde en  constante mouvance.

À propos de l’artiste 

Julie Morin est une artiste en arts visuels qui vit et travaille en Beauce. Sa pratique est multidisciplinaire:  le dessin, la peinture, l'estampe et le travail du verre lui permettent d'exprimer sa sensibilité au monde  qui l'entoure. Elle s'intéresse à l'identité, à la mémoire et aux traces du vivant. Elle veut ainsi faire état  du côté éphémère de la nature, de notre nature. Son territoire intérieur se dévoile dans son travail par  les atmosphères qui deviennent le témoin de ses pensées, de ses émotions et de son questionnement  vis-à-vis de notre savoir-être collectif. 

Elle est titulaire d'une maîtrise en arts à l'Université du Québec à Trois-Rivières et d'un baccalauréat en  arts visuels à l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle a également complété un programme court de  deuxième cycle en étude de la pratique artistique de l'Université du Québec à Rimouski tout en  perfectionnant sa pratique à Espace Verre, à l'Université de Montréal, à l'Université Concordia et à  l'Université de Calgary. Son travail a été présenté dans de nombreuses expositions collectives et lors  d'une dizaine d'expositions individuelles au Canada, aux États-Unis et en Europe. Membre  professionnelle du Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV), du Conseil des arts du  Canada, de la Glass Art Association of Canada (GAAC), membre signataire de la Société de Pastel de l'Est  du Canada (PSEC), membre d'Artistes et Artisans de Beauce et membre fondatrice de l'atelier 4-Arts  (centre d'artistes). 

Cette exposition se prolongera jusqu’au 21 décembre.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Notre-Dame-des-Pins célèbre ses 100 ans en grand

Publié hier à 12h00

Notre-Dame-des-Pins célèbre ses 100 ans en grand

Pour célébrer son 100e anniversaire, la municipalité de Notre-Dame-des-Pins voit les choses en grand avec plusieurs activités organisées sur une année. « Notre objectif est de rassembler les anciens et les nouveaux arrivants de Notre-Dame-des-Pins, l’un des plus beaux villages de la Beauce », a mentionné avec enthousiasme le président d’honneur, ...

LIRE LA SUITE
Michel Roy sort son micro-album Légendes d'amour

Publié hier à 10h00

Michel Roy sort son micro-album Légendes d'amour

Michel Claude Roy, auteur-compositeur-interprète beauceron, sort aujourd'hui son micro-album Légendes d'amour, désormais disponible gratuitement sur les plateformes numériques. Cette date est symbolique puisque le 12 septembre 2025 marque la première Journée de l’album québécois, une nouvelle initiative visant à mettre en valeur la musique ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce du 12 au 14 septembre?

Publié hier à 8h00

Quoi faire en Beauce du 12 au 14 septembre?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 12 septembre Expositions sous la thématique Commémoration Sept exposants présentent leurs oeuvres. Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges Quand: jusqu'au 9 ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge