L'artiste Julie Morin expose au Marius B. Musée

Le Marius B. Musée, de Saint-Joseph-de-Beauce, présente l’exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel, de l’artiste Julie Morin, à compter du dimanche 14 septembre.

La place qu’occupent les femmes dans notre société demeure un sujet d’une importance criante et un thème insuffisamment abordé, même si leur présence croît dans l’espace public. Cette exposition se penche sur la question.

Le corpus traite de force, de détermination et de résistance, mais aussi de douceur, de sensualité et de vulnérabilité. Il rassemble des œuvres grand format sur papier fait main, créé à partir de patrons pour la confection de vêtements, ainsi qu’une installation, des images numériques et de la vidéo. Ces patrons constituent le matériau de base pour toutes ces œuvres, quelle que soit la forme de celles-ci. Le patron est utilisé comme métaphore de l’histoire des femmes, pas seulement celle des couturières, celles-ci demeurant en filigrane de ce corpus mais un tableau actuel d’une réalité féminine exprimée à travers les titres singulier/pluriel; ma réalité (au singulier), mais aussi celle de toutes les femmes (au pluriel).

Portrait de femme(s), du singulier au pluriel porte à réfléchir sur la place des femmes dans un monde en constante mouvance.

À propos de l’artiste

Julie Morin est une artiste en arts visuels qui vit et travaille en Beauce. Sa pratique est multidisciplinaire: le dessin, la peinture, l'estampe et le travail du verre lui permettent d'exprimer sa sensibilité au monde qui l'entoure. Elle s'intéresse à l'identité, à la mémoire et aux traces du vivant. Elle veut ainsi faire état du côté éphémère de la nature, de notre nature. Son territoire intérieur se dévoile dans son travail par les atmosphères qui deviennent le témoin de ses pensées, de ses émotions et de son questionnement vis-à-vis de notre savoir-être collectif.

Elle est titulaire d'une maîtrise en arts à l'Université du Québec à Trois-Rivières et d'un baccalauréat en arts visuels à l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle a également complété un programme court de deuxième cycle en étude de la pratique artistique de l'Université du Québec à Rimouski tout en perfectionnant sa pratique à Espace Verre, à l'Université de Montréal, à l'Université Concordia et à l'Université de Calgary. Son travail a été présenté dans de nombreuses expositions collectives et lors d'une dizaine d'expositions individuelles au Canada, aux États-Unis et en Europe. Membre professionnelle du Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV), du Conseil des arts du Canada, de la Glass Art Association of Canada (GAAC), membre signataire de la Société de Pastel de l'Est du Canada (PSEC), membre d'Artistes et Artisans de Beauce et membre fondatrice de l'atelier 4-Arts (centre d'artistes).

Cette exposition se prolongera jusqu’au 21 décembre.