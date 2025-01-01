Quoi faire en Beauce du 24 au 26 octobre?

Par Salle des nouvelles

Partager à ma communauté

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 24 octobre

Expositions sous la thématique Commémoration

Sept exposants présentent leurs oeuvres.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau

Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Match du Cool FM

Contre le 3L de Rivière-de-Loup.

Où: Centre Sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 20h

Samedi 25 octobre

Expositions sous la thématique Commémoration

Sept exposants présentent leurs oeuvres.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau

Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Championnat provincial Kenpo Beauce

Pour sa 42e édition.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie

Quand: dès 10 h

Match de football des Patriotes juvéniles

Partie quart-de-finale contre le Laser de Rochebelle.

Où: Polyvalente Bélanger — Saint-Martin

Quand: dès 11 h

Match de football des Patriotes cadets

Partie demi-finale contre le Graal du collège Clarétain de Victoriaville.

Où: Polyvalente Bélanger — Saint-Martin

Quand: dès 14 h

Concert de Michel Claude Roy

Musique.

Où: Salle Méchatigan — Saint-Marie

Quand: dès 20 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Les Bulldogs de Beauce-Centre reçoivent le Cité Construction de Disraéli.

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 19 h 20

Match des Condors football

Les Diablos de Trois-Rivières sont les visiteurs pour cette dernière partie de la saison.

Où: Cégep Beauce-Appalaches — Campus de Saint-Georges

Quand: dès 19 h 30

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

L'Assurancia Beauce-Sud reçoit Honda Pointe Lévy de Lévis.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 20 h

Dimanche 26 octobre

Expositions sous la thématique Commémoration

Sept exposants présentent leurs oeuvres.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau

Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Lancement de livre

Boomtown: Petite histoire du bâti populaire en Beauce par Sophie Quirion

Où: au Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: à 13 h