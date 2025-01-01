Nous joindre
Beauceville

École Jésus-Marie: les élèves invitent les citoyens au Sanatorium du Dr Boileau

durée 08h00
22 octobre 2025
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Cette année encore, à l'occasion d'Halloween, les élèves d'art dramatique de l'École Jésus-Marie de Beauceville organise un parcours d'horreur.

Pour deux soirées seulement, les couloirs de l'ancien pensionnat se transformeront en un terrifiant Sanatorium du Dr Boileau, un hôpital psychiatrique des plus déjantés.

Le public aura l'occasion de s'aventurer dans cet établissement sinistre et d'y faire la rencontre de personnages cauchemardesques, tout droit sortis de l'imagination des jeunes comédiens.

Ceux qui voudront tenter l'expérience peuvent se rendre à l'École Jésus-Marie de Beauceville le 31 octobre et le 1er novembre, de 19 h à 21 h. La visite est déconseillé aux enfants du primaire. L'entrée est à 10$ par personne. 

