Un 2e volume pour «Les Chroniques de Saint-Georges»

Après le succès remporté par la première édition, la Société historique Sartigan (SHS) annonce la parution prochaine du livre Les Chroniques de Saint-Georges en photos — Volume 2, signé par le chroniqueur historique d'EnBeauce.com, Pierre Morin.

Ce nouvel ouvrage de 300 pages comprend plus de 600 photographies issues des fonds d’archives de la société historique, et celles généreusement partagées par des citoyens passionnés — tels, Claude Loubier, Yvon Thibodeau, Paulin Poirier et plusieurs autres —, a indiqué le président de l'organisme, Bastien Lapierre lors d'une rencontre avec notre média.

Pierre Morin a adapté plus de 110 chroniques parues dans notre média, qui font revivre la mémoire collective de Saint-Georges, avec ses rues, ses entreprises, ses familles et les moments marquants qui ont façonné la communauté.

Grâce à la générosité de plusieurs familles géorgiennes et au soutien de la SHS, le livre sera vendu 55 $, soit le prix coûtant de production, a signalé M. Lapierre. Le bouquin sera disponible en pré-vente, sous forme de carte-cadeau jusqu’au 31 décembre 2025, dans l’une des deux librairies partenaires, soit Libraire de la Chaudière et Librairie Sélect. Les exemplaires pourront être récupérés à ces mêmes endroits.

Publié voilà trois ans, Les Chroniques de Saint-Georges en photos – Volume 1, avait été vendu à plus de 750 exemplaires. «Tout porte à croire que ce second tome empruntera le même sentier de succès et de fierté communautaire», a conclu Bastien Lapierre.



