Masterchef Québec: une première épreuve réussie pour Nathalie

Nathalie Robitaille, de Saint-Lambert-de-Lauzon, a réalisé avec fierté son tout premier défi dans l’émission Masterchef Québec.

Dès l’ouverture de l’émission, la Beauceronne était heureuse de se prêter au jeu. « Être là et voir Martin (Picard) et Stefano (Faita) en avant, c'était comme la cerise sur le sundae », a-t-elle mentionné d’entrée de jeu.

Cependant, Nathalie et les autres candidats ont rapidement appris que trois autres personnes jugeraient leur cuisine tout au long de la saison, soit Jonathan Garnier, Chuck Hughes et Marina Orsini.

Plat signature

Pour le premier épisode de cette troisième saison, les 16 candidats ont donc dû cuisiner leur propre plat signature. Avec tous les outils disponibles et un garde-manger bien rempli, ils devaient séduire le jury pour remporter une épinglette d’immunité.

Pour réaliser cette première épreuve, il a fallu que chaque cuisinier trouve ses marques et se fasse confiance. Pour sa part, Nathalie a présenté un Koulibiac, servie avec une sauce crème émulsionnée au beurre et accompagnée d'une salade plus acidulée. Un plat jugé très beau et gourmand par les professionnels.

Même si elle n’a pas remporté l’épinglette, la résidente de Saint-Lambert-de-Lauzon a confié avoir ressenti toute une gamme d’émotions durant l’épreuve: du stresse, de la fébrilité « et surtout beaucoup de fierté. »

L'aventure continue ce soir à 19 h 30 sur TVA et TVA+.