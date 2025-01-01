Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Suivi d'aventure

Masterchef Québec: une première épreuve réussie pour Nathalie

durée 14h00
8 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Nathalie Robitaille, de Saint-Lambert-de-Lauzon, a réalisé avec fierté son tout premier défi dans l’émission Masterchef Québec.

Dès l’ouverture de l’émission, la Beauceronne était heureuse de se prêter au jeu. « Être là et voir Martin (Picard) et Stefano (Faita) en avant, c'était comme la cerise sur le sundae », a-t-elle mentionné d’entrée de jeu. 

Cependant, Nathalie et les autres candidats ont rapidement appris que trois autres personnes jugeraient leur cuisine tout au long de la saison, soit Jonathan Garnier, Chuck Hughes et Marina Orsini.

Plat signature

Pour le premier épisode de cette troisième saison, les 16 candidats ont donc dû cuisiner leur propre plat signature. Avec tous les outils disponibles et un garde-manger bien rempli, ils devaient séduire le jury pour remporter une épinglette d’immunité.

Pour réaliser cette première épreuve, il a fallu que chaque cuisinier trouve ses marques et se fasse confiance. Pour sa part, Nathalie a présenté un Koulibiac, servie avec une sauce crème émulsionnée au beurre et accompagnée d'une salade plus acidulée. Un plat jugé très beau et gourmand par les professionnels. 

Même si elle n’a pas remporté l’épinglette, la résidente de Saint-Lambert-de-Lauzon a confié avoir ressenti toute une gamme d’émotions durant l’épreuve: du stresse, de la fébrilité « et surtout beaucoup de fierté. »

L'aventure continue ce soir à 19 h 30 sur TVA et TVA+.

À lire également

Une Beauceronne se lance dans l’aventure Masterchef Québec

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Notre-Dame-des-Pins célèbre ses 100 ans en grand

Publié hier à 12h00

Notre-Dame-des-Pins célèbre ses 100 ans en grand

Pour célébrer son 100e anniversaire, la municipalité de Notre-Dame-des-Pins voit les choses en grand avec plusieurs activités organisées sur une année. « Notre objectif est de rassembler les anciens et les nouveaux arrivants de Notre-Dame-des-Pins, l’un des plus beaux villages de la Beauce », a mentionné avec enthousiasme le président d’honneur, ...

LIRE LA SUITE
Michel Roy sort son micro-album Légendes d'amour

Publié hier à 10h00

Michel Roy sort son micro-album Légendes d'amour

Michel Claude Roy, auteur-compositeur-interprète beauceron, sort aujourd'hui son micro-album Légendes d'amour, désormais disponible gratuitement sur les plateformes numériques. Cette date est symbolique puisque le 12 septembre 2025 marque la première Journée de l’album québécois, une nouvelle initiative visant à mettre en valeur la musique ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce du 12 au 14 septembre?

Publié hier à 8h00

Quoi faire en Beauce du 12 au 14 septembre?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 12 septembre Expositions sous la thématique Commémoration Sept exposants présentent leurs oeuvres. Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges Quand: jusqu'au 9 ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge