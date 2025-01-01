Féerie de Noël à Cumberland: un bon hypnotisant dans le passé

Plonger dans la Féerie de Noël à Cumberland c’est faire un bond dans le passé et retrouver son âme d’enfants.

Animé par une cinquantaine de comédiens, choristes et musiciens, ce spectacle se déroule en deux temps. D’abord on se promène sur le sentier enneigé du Jardin Harbottle, accompagné de Mlle Labonté et Mme Rockford, un duo haut en couleur, porté par des personnalités opposées. -Les deux femmes mènent les spectateurs à la rencontre de différents personnages qui ont marqué l’histoire de Cumberland Mills. Ensuite, c’est à l’intérieur de l’église Saint-Paul-de-Cumberland que l’histoire se poursuit. Avec son allure grincheuse, Sam Miller vient perturber les célébrations de Noël des habitants du village. Interprété à merveille par Scott Mitchell, le personnage se retrouve face aux fantômes de Noël du passé, du présent et du futur. Il devra faire preuve de générosité pour changer le cours de l’histoire.

La passion au coeur de l'interprétation

Cette année, la Féerie de Noël célèbre ses 20 ans d’existence, une grande fierté pour l'auteur Yvan Poulin. Passionné, il prend toujours un grand plaisir à voir le sourire sur les visages des ses visiteurs. « Quand les gens vivent un moment exceptionnel, ça c’est de l’or pour nous », a-t-il confié à EnBeauce.com.

Il est aussi très fier de son casting, dont certains acteurs sont fidèles à cet événement annuel. « J’ai les 50 meilleurs de la région. (...) Ça fait 20 ans que ça existe et il y en a qui sont là depuis 18 ans. » Yvan Poulin a aussi souligné l’arrivée cette année de Sophia Simard, une jeune musicienne de 10 ans qui semble avoir le théâtre dans la peau. « Elle a 10ans, mais on dirait qu’elle a trente ans de métier (...) Tu pèses sur un piton et elle pleure. C’est une excellente comédienne ! »

Finalement, assister à la Féérie de Noël c’est entrer dans un univers magique avec frissons garantis.

Rendez-vous sur le site internet de Cumberland pour vous inscrire à l’infolettre, seule façon d’être informé de la vente des billets pour l’édition 2026.