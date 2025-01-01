Nous joindre
Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 19 au 21 décembre?

durée 08h00
19 décembre 2025
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 19 décembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers. 
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier 2026

Collecte de sang à Saint-Lambert-de-Lauzon
Objectif de 70 donneurs.
Où: Centre municipal — Saint-Lambert-de-Lauzon
Quand: de 14 h à 19 h 30

Solstice festival hivernal
Animations, joueurs du Cool FM et musique.
Où: derrière le Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: à partir de 17 h

Match de hockey du Cool-FM
Visite des Éperviers de Sorel-Tracy.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Lotbinière visite Saint-Prosper.
Où: Centre sportif Desjardins — Saint-Prosper
Quand: dès 20 h 30

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Bellechasse Lafontaine visite les Bulldogs de Beauce-Centre.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h 40

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Saint-Joseph visite Sainte-Marie.
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: dès 20 h 45

Samedi 20 décembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers. 
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier 2026

Noël du Refuge
Journée spéciale pour les chats du refuge.
Où: Refuge O Milanimo de Saint-Martin
Quand: toute la journée

Solstice festival hivernal
Animations, activités familiales et musique.
Où: derrière le Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: à partir de 12 h

Animation du Magasin Général
Par l'APPAQ Chaudière-Appalaches.
Où: À la salle Des Découvertes, au 3e étage du Centre culture Marie Fitzbach à Saint-Georges
Quand: de 13 h à 16 h

Parade de Noël
Profitez de la parade au coeur du village.
Où: à Saint-Gédéon-de-Beauce
Quand: à 19 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Saint-Romuald visite Les Beaucerons de Sainte-Marie.
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: dès 19 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Assurancia Beauce-Sud reçoit Lotbinière PG.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h

Dimanche 21 décembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers. 
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier 2026

Marché de Noël de Saint-Joseph-de-Beauce
Organisé par la municipalité.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: de 10 h  à 16 h

Spectacle musical
Avec Marlène Drouin et Tony Doyon
Où: à la chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges
Quand: de 14 h à 15 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Saint-Prosper visite Sainte-Marie
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie-de-Beauce
Quand: dès 14 h 30

Cette semaine

Collecte de sang à Sainte-Marguerite
Objectif de 60 donneurs.
Où:  Édifice municipal — Sainte-Marguerite
Quand: Mardi 23 décembre, de 13 h 30 à 19 h 30

