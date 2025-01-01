Quoi faire en Beauce du 19 au 21 décembre?

Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 19 décembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier 2026

Collecte de sang à Saint-Lambert-de-Lauzon

Objectif de 70 donneurs.

Où: Centre municipal — Saint-Lambert-de-Lauzon

Quand: de 14 h à 19 h 30

Solstice festival hivernal

Animations, joueurs du Cool FM et musique.

Où: derrière le Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: à partir de 17 h

Match de hockey du Cool-FM

Visite des Éperviers de Sorel-Tracy.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 20 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Lotbinière visite Saint-Prosper.

Où: Centre sportif Desjardins — Saint-Prosper

Quand: dès 20 h 30

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Bellechasse Lafontaine visite les Bulldogs de Beauce-Centre.

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 20 h 40

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Saint-Joseph visite Sainte-Marie.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie

Quand: dès 20 h 45

Samedi 20 décembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier 2026

Noël du Refuge

Journée spéciale pour les chats du refuge.

Où: Refuge O Milanimo de Saint-Martin

Quand: toute la journée

Solstice festival hivernal

Animations, activités familiales et musique.

Où: derrière le Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: à partir de 12 h

Animation du Magasin Général

Par l'APPAQ Chaudière-Appalaches.

Où: À la salle Des Découvertes, au 3e étage du Centre culture Marie Fitzbach à Saint-Georges

Quand: de 13 h à 16 h

Parade de Noël

Profitez de la parade au coeur du village.

Où: à Saint-Gédéon-de-Beauce

Quand: à 19 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Saint-Romuald visite Les Beaucerons de Sainte-Marie.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie

Quand: dès 19 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Assurancia Beauce-Sud reçoit Lotbinière PG.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 20 h

Dimanche 21 décembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier 2026

Marché de Noël de Saint-Joseph-de-Beauce

Organisé par la municipalité.

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: de 10 h à 16 h

Spectacle musical

Avec Marlène Drouin et Tony Doyon

Où: à la chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges

Quand: de 14 h à 15 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Saint-Prosper visite Sainte-Marie

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie-de-Beauce

Quand: dès 14 h 30

