Le rappeur Vendou en spectacle gratuit au Cégep Beauce-Appalaches

Le rappeur montréalais Vendou sera de passage à Saint-Georges le jeudi 25 septembre à 19 h 30 pour un spectacle gratuit à la Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches, dans le cadre des Journées de la culture.

L’événement est organisé en collaboration avec les Amants de la scène, le Socioculturel du Cégep et la Ville de Saint-Georges.

Mélangeant le rap et la pop alternative, Vendou est reconnu pour ses prestations intenses, portées par une grande sensibilité et un fort lien avec le public. Avec plus d’un million d’écoutes à son actif, il s’impose comme une figure montante de la scène musicale québécoise. Son parcours l’a notamment mené à une nomination au prix Félix Leclerc de la chanson, en plus de celle pour « Meilleur album Hip-Hop » au GAMIQ.

Ce spectacle sera aussi l’occasion de découvrir NOVA INK, alias Fabrice Kouakou, étudiant au Cégep Beauce-Appalaches, qui assurera la première partie. Une belle vitrine locale pour encourager la relève artistique.

Pour le comité organisateur, l’événement s’inscrit dans la volonté de rendre la culture accessible à toute la communauté : « C’est avec plaisir que nous ouvrons à nouveau nos portes cette année pour offrir un spectacle gratuit célébrant la richesse de la culture. Grâce au comité organisateur, le public peut découvrir une grande diversité de formes artistiques. Depuis plus de 10 ans, notre partenariat permet à la communauté étudiante et à la population beauceronne de s’émerveiller chaque année devant une variété de styles. Nous espérons les retrouver de nouveau au rendez-vous », a mentionné Sébastien Hamel, représentant du comité.

L’admission est gratuite, mais les billets peuvent être réservés auprès des Amants de la scène ou en ligne. Des billets seront également disponibles à l’entrée le soir même.