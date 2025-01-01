Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Entretien avec Eric Maheu

Kaïn: une ultime tournée et un dernier album pour des adieux chaleureux

durée 18h00
10 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Après 25 ans d’existence, Kaïn sort aujourd’hui son dernier album La cour des grands et tire sa révérence. 

Le groupe entame ainsi un ultime chapitre avec cet album, réalisé avec Davy Gallant, dans lequel on retrouve dix titres bien connus des Québécois. « Davy, c’est un partenaire des premières heures, de nos premières folies. Il apporte au disque de magnifiques textures, un côté très festif. On est retourné dans “notre cour” pour retrouver ce partenaire précieux qui l’a été tout au long de ces 25 ans ! », a mentionné Steve Veilleux, auteur, compositeur, chanteur et guitariste.

À l’annonce de cette sortie, les membres de Kaïn ont également indiqué que cet album serait l’ultime de leur carrière ensemble. « Ça fait du bien que ça sorte et ça se passe très bien. (...) », a confié le Beauceron et bassiste du groupe, Eric Maheu, en entrevue avec EnBeauce.com. « Ce matin je disais à Steve qu’on voit qu’il y a beaucoup de monde qui nous aime, mais on a jamais pris ça pour acquis. Comme Steve le dirait si bien, on a toujours fait ça dans l’humilité. On ne savait pas l'ampleur que ça prendrait aujourd’hui et c’est beau à voir! »

C’est les nouveaux textes de Steve qui ont mis la puce à l’oreille d’Eric sur une nouvelle page de leur histoire. « J'ai reçu les chansons de Steve pour un éventuel prochain album, qui est devenu finalement l’album La cour des grands. Et il y avait alors un bon indice sur le fait que Steve avait envie de parler de ses trucs et de faire ses affaires. Puis pendant que tout allait bien on s'est dit “Ben pourquoi pas finir quand ça va bien” », a expliqué Eric. Cette décision a donc été prise d’un commun accord par les trois complices qui souhaitent terminer la tête haute. « Il n’y a pas de chicane, pas de maladie, seulement du bonheur! »

Une tournée d’adieu

Pour terminer cette aventure en beauté, ils réaliseront une tournée d’adieu à travers le Québec, La cour des grands : 25 ans de Kaïn, qui sera lancé le 11 octobre prochain lors du Festival Trad-Cajun de Drummondville, événement co fondé par Steve Veilleux. 

« On va savourer chaque moment parce que ce sera le dernier. Chaque ville qu'on va faire, chaque sourire qu'on va voir et chaque bras dans les airs, on va les garder pour se nourrir pour les prochaines années », a mentionné le Beauceron avec émotions. 

Dans les dates de tournée annoncée aujourd’hui, on n’y voit pas encore la Beauce. Cependant, Eric Maheu compte bien refaire le party une dernière fois par ici. « C’est sur et certain que je finirais pas cette aventure-là sans retourner voir mon monde en Beauce! À suivre… »

L’aventure continue

Heureux de voir la réaction du public face à cette annonce, Eric Maheu et ses acolytes ont le coeur rempli d’amour et de gratitude. Pour chacun d’eux, l’aventure ne s’arrête pas là, car ils écriront désormais chacun leur histoire. Ils ont tous des plans pour la suite, en commençant par profiter de leur famille.

Pour Eric, la musique continue! « En fait, je boucle la boucle, parce que c'est en première partie de La Chicane que j'ai connu les gars de Kaïn. Je trouve que ça fait une belle histoire. Je retourne dans mes vieilles pantoufles sans aucun regret et avec tout le plaisir du monde. »

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Notre-Dame-des-Pins célèbre ses 100 ans en grand

Publié hier à 12h00

Notre-Dame-des-Pins célèbre ses 100 ans en grand

Pour célébrer son 100e anniversaire, la municipalité de Notre-Dame-des-Pins voit les choses en grand avec plusieurs activités organisées sur une année. « Notre objectif est de rassembler les anciens et les nouveaux arrivants de Notre-Dame-des-Pins, l’un des plus beaux villages de la Beauce », a mentionné avec enthousiasme le président d’honneur, ...

LIRE LA SUITE
Michel Roy sort son micro-album Légendes d'amour

Publié hier à 10h00

Michel Roy sort son micro-album Légendes d'amour

Michel Claude Roy, auteur-compositeur-interprète beauceron, sort aujourd'hui son micro-album Légendes d'amour, désormais disponible gratuitement sur les plateformes numériques. Cette date est symbolique puisque le 12 septembre 2025 marque la première Journée de l’album québécois, une nouvelle initiative visant à mettre en valeur la musique ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce du 12 au 14 septembre?

Publié hier à 8h00

Quoi faire en Beauce du 12 au 14 septembre?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 12 septembre Expositions sous la thématique Commémoration Sept exposants présentent leurs oeuvres. Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges Quand: jusqu'au 9 ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge