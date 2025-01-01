Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Un spectacle d'Annie Blanchard et Maxime Landry

La tournée «Noël dans nos vieilles maisons» s'arrête à Saint-Frédéric

durée 16h15
3 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Voir la galerie de photos

Le duo formé de la chanteuse acadienne, Annie Blanchard, et du chanteur beauceron, Maxime Landry, se produira ce dimanche 7 décembre, à l'église de Saint-Frédéric, dans le cadre de la tournée du spectacle Noël dans nos vieilles maisons.

«On est chanceux de pouvoir faire le métier qu’on aime, ensemble, Annie et moi!», a confié Maxime en compagnie de sa compagne de scène, lors d'un entretien vidéo avec EnBeauce.com.

Ils reprennent les classiques de Noël, du jour de l’An et de souvenirs d’enfance, comme Les anges dans nos campagnes, Vive le vent, L'enfant au tambour, Santa Claus is coming to town, sans oublier Sainte Nuit et Minuit, chrétiens. Le spectacle comprend aussi des compositions originales.

«C’est un spectacle 100 % country et festif! C’est le temps de fêter avec les plus belles chansons traditionnelles québécoises et acadiennes», souligne Annie. Les deux complices sont accompagnés de six musiciens sur scène, avec des tableaux en fond de scène  inspirés des célébrations d’autrefois.

Notons qu'un disque sera produit, reprenant les meilleurs moments de la tournée qui se termine le 21 décembre.

Si le spectacle du 18 décembre à Saint-Georges, affiche déjà complet, il reste encore quelques places disponibles pour la prestation de dimanche à Saint-Frédéric. Pour réserver une place, on peut se rendre sur le site web Les Amants de la scène ou l'atteindre directement en cliquant ici.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Annie Blanchard et Maxime Landry.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Des Fermières depuis 54 ans!

Publié le 29 novembre 2025

Des Fermières depuis 54 ans!

Depuis 54 ans, Lucille Lacroix, Claudette Chabot et Jocelyne Bolduc sont au cœur de la grande famille du Cercle de Fermières Saint‑Georges (No 33). Leur dévouement, leur générosité, leur savoir-faire, et leur engagement remarquable ont été souligné récemment par l'organisation, qui elle-même célèbre ses 108 ans de fondation.  «Elles ont ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Publié le 29 novembre 2025

Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 29 novembre Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel De l'artiste Julie Morin. Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce Quand: jusqu'au 21 décembre Exposition ...

LIRE LA SUITE
Le Domaine Taschereau adopte son nouveau plan stratégique 2025-2030

Publié le 28 novembre 2025

Le Domaine Taschereau adopte son nouveau plan stratégique 2025-2030

Le Domaine Taschereau – Parc nature, situé à Sainte-Marie, a dévoilé ce jeudi 27 novembre son Plan stratégique 2025-2030, devant une trentaine de partenaires et de représentants du milieu. L’organisme se dote ainsi d’une feuille de route ambitieuse pour préserver, valoriser et développer ce lieu emblématique de la Nouvelle-Beauce. Depuis sa ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge