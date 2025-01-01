La tournée «Noël dans nos vieilles maisons» s'arrête à Saint-Frédéric

Voir la galerie de photos

Le duo formé de la chanteuse acadienne, Annie Blanchard, et du chanteur beauceron, Maxime Landry, se produira ce dimanche 7 décembre, à l'église de Saint-Frédéric, dans le cadre de la tournée du spectacle Noël dans nos vieilles maisons.

«On est chanceux de pouvoir faire le métier qu’on aime, ensemble, Annie et moi!», a confié Maxime en compagnie de sa compagne de scène, lors d'un entretien vidéo avec EnBeauce.com.

Ils reprennent les classiques de Noël, du jour de l’An et de souvenirs d’enfance, comme Les anges dans nos campagnes, Vive le vent, L'enfant au tambour, Santa Claus is coming to town, sans oublier Sainte Nuit et Minuit, chrétiens. Le spectacle comprend aussi des compositions originales.

«C’est un spectacle 100 % country et festif! C’est le temps de fêter avec les plus belles chansons traditionnelles québécoises et acadiennes», souligne Annie. Les deux complices sont accompagnés de six musiciens sur scène, avec des tableaux en fond de scène inspirés des célébrations d’autrefois.

Notons qu'un disque sera produit, reprenant les meilleurs moments de la tournée qui se termine le 21 décembre.

Si le spectacle du 18 décembre à Saint-Georges, affiche déjà complet, il reste encore quelques places disponibles pour la prestation de dimanche à Saint-Frédéric. Pour réserver une place, on peut se rendre sur le site web Les Amants de la scène ou l'atteindre directement en cliquant ici.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Annie Blanchard et Maxime Landry.